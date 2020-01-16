Karaköyspor'dan Bilecikspor'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Karaköyspor'dan Bilecikspor'a ziyaret - Son Dakika

Karaköyspor'dan Bilecikspor'a ziyaret

6 saat önce

Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele eden Karaköyspor'un Başkanı İsmail Sert ve yöneticileri 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor'un Başkanı Aydın Avcı'yı makamında ziyaret ettiler.

Karaköyspor'dan Bilecikspor'a ziyaret, System.String[]

Bilecik 2. Amatör Lig'de mücadele eden Karaköyspor'un Başkanı İsmail Sert ve yöneticileri 1. Amatör Lig'de mücadele eden Bilecikspor'un Başkanı Aydın Avcı'yı makamında ziyaret ettiler.


Aydın Avcı, Karaköyspor yönetiminin yapmış olduğu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirirken ziyaretleri için kendilerine teşekkür etti.


Karaköyspor Başkanı İsmail Sert, "Bilecikspor Başkanı Aydın Avcı'yı kulüp yönetimimizle birlikte ziyaret ettik. Kendilerine hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Başkanımıza bizleri ağırladığı için kulübümüz adına teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

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Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:43 Kaynak: İHA
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