Karakoyunlu'ya SERKA destekli yeni sosyal alanlar yapılıyor - Son Dakika

Serhat Kalkınma Ajansı'nın (SERKA) desteğiyle Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde kadın ve gençler için mesire alanı yapılacak.

SERKA'nın 6'ıncı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı'na başvuran Karakoyunlu Belediyesi'nin projesi mali destek almaya hak kazanmıştı. Projenin hayata geçirilmesi için kurumları temsilen Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ali Ballı ile SERKA Genel Sekreteri İbrahim Taşdemir arasında sözleşme imzalandı. Proje kapsamında, Ağrı Dağı'nın eteğinde bulunan ilçeye mesire alanı yapılacak. Karakoyunlu Belediyesi tarafından yapılacak olan mesire alanında birer adet yürüyüş parkuru, spor alanı, otopark, çocuk alanı, 25 adet bank, 30 adet kamelya, ağaçlandırma ve aydınlatma işlemleri yapılacak. SERKA destekli projenin hayata geçirilmesi ile, kadın ve gençlerin yaşam kalitelerinin arttırılması, ilçe sakinlerinin sosyal mekanlarda daha kaliteli vakit geçirmeleri sağlanacak.

Iğdır kent merkezine 15 kilometre mesafede bulunan Karakoyunlu ilçesi adeta açık hava müzesi gibi. Koçbaşlı mezar taşlarıyla ünlü ilçede, başta Karakoyunlular devleti olmak üzere pek çok medeniyete ait eserlere rastlamak mümkün. Güneyi Ağrı Dağı ile çevrili ilçeye SERKA destekli yapılacak olan mesire alanı ile sosyo-kültürel yaşam kalitesi daha da artacak. - KARS