Karakter animasyonu eğitimi başlıyor
13 dakika önce
Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün BEBKA desteğiyle hayata geçireceği 20 günlük projeyle 140 saatlik 3DS MAX ve Karakter Animasyonu eğitimi verilecek.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:42
Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
'nün BEBKA desteğiyle hayata geçireceği 20 günlük projeyle 140 saatlik 3DS MAX ve Karakter Animasyonu eğitimi verilecek.
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