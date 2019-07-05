Son Dakika Haberleri: Karakter animasyonu eğitimi başlıyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Karakter animasyonu eğitimi başlıyor

13 dakika önce

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün BEBKA desteğiyle hayata geçireceği 20 günlük projeyle 140 saatlik 3DS MAX ve Karakter Animasyonu eğitimi verilecek.

Karakter animasyonu eğitimi başlıyor, System.String[]
Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün BEBKA desteğiyle hayata geçireceği 20 günlük projeyle 140 saatlik 3DS MAX ve Karakter Animasyonu eğitimi verilecek.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:42 
milli eğitim müdürlüğü, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma Sivaslı usta samuray kılıcı ile Japon ustalara rakip oldu Son paylaşımı yürek burktu: Zamana bırakmayın, o kimseyi sağ bırakmadı Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun yeni görüntüleri ortaya çıktı! Lüks yatta eski eşiyle keyif sürüyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 13:56:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karakter animasyonu eğitimi başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]