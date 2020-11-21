'Karaktersiz' kelimesi başına dert açtı - Son Dakika

'Karaktersiz' kelimesi başına dert açtı

21.11.2020 09:26
'Karaktersiz' kelimesi başına dert açtı, System.String[]

Açtığı bir davayla alakalı hazırlanan bilirkişi raporunu almak için gittiği mahkeme kaleminde görevli memura 'Karaktersiz herif' diyen sanık, tam 7 sene süren dava sonrası beraat etti.

Açtığı bir davayla alakalı hazırlanan bilirkişi raporunu almak için gittiği mahkeme kaleminde görevli memura 'Karaktersiz herif' diyen sanık, tam 7 sene süren dava sonrası beraat etti. Asliye Ceza Mahkemesi'nin mahkum ettiği sanığa müjdeli haber Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ndan geldi.

Tarafı olduğu bir davayla alakalı hazırlanan bilirkişi raporunu almak için gittiği mahkeme kaleminden 'görevli memur dışarıda sonra gelin' cevabıyla sarsılan E.T., aynı gün dördüncü kez adliyeye gittiğinde yine memurun gelmediğini görünce çılgına döndü. Öfkeli adam kalemdeki katibe iddiaya göre, 'İşini yapmıyor karaktersiz herif' dedi. Memurun şikayeti üzerine öfkeli adam hakkında 'hakaret davası açıldı. Mahkemede savunma yapan E.T. isimli sanık, bilirkişi raporundan örnek aldırmak için olay tarihinden bir gün önce başka bir şahsı Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine gönderdiğini, ancak bu kişinin, vekili ya da temsilcisi olmadığından bahisle kendisine ilgili evrakın verilmediğini anlattı. Olay günü sabah saatlerinde ise bizzat mahkeme kalemine gelerek dosyadan bilirkişi raporu örneği istediğini dile getirdi. Davacı memur ise sanığın odadan dışarıya çıkarken kastederek "İşini yapmıyor karaktersiz herif" dediğini söyledi. Mahkeme, sanığın 11 ay 20 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay 18. Ceza Dairesi kararı bozdu. Asliye Ceza Mahkemesi, ilk kararında direnince bu kez devreye Yargıtay Ceza Genel Kurulu girdi.

Genel Kurul, sanığın tarafı olduğu bir dava dosyasından sadece bir evrak fotokopisi alabilmek için aynı gün öğleden önce ve sonra olmak üzere iki kez ilgili mahkemenin kalemine geldiği, ancak önce mübaşir olmadığından bahisle öğleden sonra gelmesinin istendiği, öğleden sonra geldiğinde ise katılan zabıt katibinin başka bir iş nedeniyle yine beklemesini istediğine dikkat çekti. Kararda şöyle denildi: "Sanığın, yapılmayan işten ve olayın gelişiminden kaynaklanan bu davranışlardan duyduğu rahatsızlık sonucu kullandığı ve muhataba yönelik değer yargısından ibaret olan sözlerinin bir bütün halinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, kaba söz kapsamında kaldığından hakaret suçunun unsurlarıyla oluşmadığı kabul edilmelidir.Bu itibarla, Yerel Mahkemenin direnme kararına konu hükmünün, sanığın kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçundan beraati yerine mahkümiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Yargıtay'ın bozma kararından sonra dava dosyası yeniden yerel mahkemeye gönderildi. E.T.'nin önümüzdeki aylarda yapılacak ilk duruşmada beraat etmesi bekleniyor. - BURSA

Yargıtay, Mahkeme, Ceza, Dava, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Karaktersiz' kelimesi başına dert açtı - Son Dakika


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