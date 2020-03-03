Karakulak'tan fotokapan selamı - Son Dakika
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Karakulak'tan fotokapan selamı

6 saat önce

DKMP 6. Bölge Müdürlüğünün ormanın derinliklerine kurduğu fotokapanlar, vahşi yaşamın sırlarını ortaya çıkarıyor.

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DKMP 6. Bölge Müdürlüğünün ormanın derinliklerine kurduğu fotokapanlar, vahşi yaşamın sırlarını ortaya çıkarıyor. Toros dağlarındaki fotokapanlara alageyikler, vaşaklar, karakulak ve yaban keçileri yansıdı. Meraklı bir Karakulak'ın fotokapana yaklaşarak koklaması da sevimli görüntüler oluşturdu.


Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü fotokapan çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler yaban hayvan hayatını izlemek ve hayvan popülasyonlarının korunması için farklı noktalara fotokapanlar yerleştirdi. Antalya, Isparta ve Burdur illerinden sorumlu DKMP 6. Bölge Müdürlüğünün Antalya'nın çeşitli bölgelerindeki fotokapan çalışmalarında, çeşitli yaban hayvanları görüntülendi. Böylelikle hem vahşi yaşamın sırları keşfediliyor hem de yaban hayvanların hayatını gözlemlenmiş oluyor.


Görüntülerde, Toros dağlarının çeşitli kesimlerinde ana vatanı Türkiye olan alageyikler ile yaban keçileri, karakulak, bir anne vaşak ile yavrusu yer aldı. - ANTALYA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:17 Kaynak: İHA
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