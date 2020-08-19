Karakulak ve vaşağın Batı Anadolu'da bir arada yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Karakulak ve vaşağın Batı Anadolu'da bir arada yaşadığı ortaya çıktı

Ender görülen yabani kedi türlerinden karakulak ve vaşağın, Batı Anadolu'da bir arada yaşadığı ekosistem bulundu.

Karakulak ve vaşağın Batı Anadolu'da bir arada yaşadığı ortaya çıktı, System.String[]

Ender görülen yabani kedi türlerinden karakulak ve vaşağın, Batı Anadolu'da bir arada yaşadığı ekosistem bulundu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fethiye Meslek Yüksekokulu Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 15 yıldır nesli tehdit altında olan kedigiller familyasından karakulak ve yaban hayatı üzerine çalışmalar yaptığını söyledi.

Hayvanın yaşam alanlarının tespiti için belirledikleri bölgelerde arazi çalışmaları yürüttüklerini, iz tespiti, kıl ve doku örneği toplama, foto kapanlarla tespit gibi yöntemlerle veri topladıklarını aktaran İlemin, bir bölgeden gelen sonuçların kendilerini heyecanlandırdığını ifade etti.

Fotokapanlarda hem takip ettikleri karakulağın hem de bölgede varlığı daha önce bilinmeyen vaşağın görüntülerinin kaydedildiğini aktaran İlemin, şunları kaydetti:

"Normalde karakulak ve vaşak, dünyada biyocoğrafik olarak farklı alanlarda yaşıyor. Vaşak daha çok kuzeyde, soğuk ve karasal bölgelerde yaşarken karakulak güneyde ılıman, yarı kurak veya yarı tropik bölgelerde yaşıyor. Ülkemiz her iki habitatı da barındırıyor ve bu iki habitatın iç içe geçtiği Batı Anadolu'da, eşsiz bir alanda vaşak ve karakulak popülasyonları aynı anda yaşıyor. Bu durum, dünyada başka bir bölgede yok. En azından keşfedilip bilimsel olarak yayınlanmadı. Uzun yıllar süren araştırmalarımız sonucunda bunu keşfettik. Yaklaşık 500 kilometrekarelik bu ekosistem, biyolojik çeşitlilik anlamında çok zengin ve birbirine yakın boyutlardaki bu iki yabani kedi türünü de barındırıp besleyebilecek düzeyde."

İlemin, Türkiye'de yabani kedilerin yaşamı için bu derece verimli ve uygun bir alanın bulunmadığına vurgu yaparak, insan kaynaklı bazı olumsuz etkilerin bulunduğu bölgenin konumunu açıklamayacaklarını kaydetti.

"Avlanma ve zehirlenme ihtimali bulunuyor"

Bölgenin korunması için çalışmaların başladığını bildiren İlemin, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki tür de çok hassas. Ekosistemin bulunduğu noktayı kamuoyuyla paylaşmak istemiyoruz. Kötü niyetli kişiler tarafından avlanma ve zehirlenme ihtimali bulunuyor. Bu türlere zarar verilmesi halinde cezalar var. Bölgenin korunması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışmalara başlayacağız. Aynı zamanda yaban hayatı çalışmaları çok zor ve masraflı araştırmalar gerekiyor. Gerekli kaynakları oluşturmak için de bir yandan çalışmalarımızı sürdürüyorum."

İlemin, Doç. Dr. Burçin Yenisey Kaynaş ve Tamer Yıldız'ın da bulunduğu ekibin çalışmasının, kasım ayında uluslararası bilimsel bir dergide yayımlanacağını sözlerine ekledi.

Karakulak ve vaşak, yerleşim yerleri uzağındaki yaşamı tercih ediyor

Her ikisi de nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan bu hayvanlardan Latince "Caracal Caracal" olarak bilinen karakulak, ortalama 7 ila 9 kilo ağırlığında ve yalnız yaşayan bir hayvan olarak biliniyor. Geceleri avlandığı ve doğada çok iyi gizlenebildiği için vahşi yaşamda görebilmenin çok zor olduğu karakulaklar, genellikle küçük kemirgenlerle besleniyor.

Karakulak ile aynı ekosistemde görülen vaşak ise Latince ismiyle "Lynx Lynx" olarak biliniyor. Ortalama 30 kilograma kadar çıkan bir orman hayvanı olan vaşaklar, ağaçsız açık alanlardan ve yerleşim yerlerinden mümkün oldukça uzak duruyor, kayalık ve dağlık bölgeleri tercih ediyor.

Vaşaklar, av olarak küçük ve orta boylu toynaklıları tercih ediyor, bunların dışında yaşam çevrelerinde buldukları tüm küçük memelileri ve kuşları da avlıyor.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Batı Anadolu, Fethiye, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 11:25

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Karakulak ve vaşağın Batı Anadolu'da bir arada yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3+1 yıllığına anlaştı Bilim Kurulu toplantısı başladı! Bakan Koca açıklama yapacak Altının kilogramı 471 bin 650 liraya geriledi Bergüzar Korel'in gözyaşlarıyla yardım istediği SMA hastalarının ilaçları SGK tarafından karşılanmaya devam edecek Son Dakika: 18 yaşındaki genç kızı intihara sürükleyen uzman çavuş teslim oldu Bakan Albayrak'tan Erdoğan'ın vereceği müjdeye ilk yorum: Türkiye için eksen değişikliği olacak Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi 32 bin TL'lik altın çalan suç makinesi hırsız, kendisini yakalayan polisleri tebrik etti Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr için Barcelona devreye girdi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cuma günü hayallerimizi süsleyen bir müjdeyi milletimize vereceğiz Karaman'da 65 yaş ve üstü ile 18 yaş ve altı vatandaşlara kısıtlama geldi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Korona vakaları artsa da salgın kontrolümüz altında Pandemi döneminde en çok kar eden market Bim oldu Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş-PAOK maçı şifresiz yayınlanacak Kardeşini silahla öldüren Kıbrıs gazisi ekiplerden kaçarken kaza yaptı
Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi Son Dakika: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Ankara yolunda trafik kazası geçirdi         
15:07
Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü Göbeğinin göründüğü fotoğrafa photoshop yapan Pınar Altuğ, takipçilerinin diline düştü         
14:59
Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı Uzman çavuşun cinsel istismarından sonra canına kıyan genç kızın babası konuştu: Kızımı evlenme vaadiyle kandırdı         
14:56
Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi         
14:36
MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi         
14:10
F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor F.Bahçe'nin yollarını ayırmaya hazırlandığı Allahyar ile Ankaragücü ilgileniyor         
13:56
En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları         
13:46
Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı Türkiye ve Yunanistan'ın askeri güçleri karşılaştırıldı         
13:12
Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor         
12:50
Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına Denetime çıkan vali yumruğunu uzatan kadına "Temas yok" dedi         
12:35
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi         
12:34
Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor Köyü basan yaban domuzları, çiftçilere 25 gündür uyku uyutmuyor         
12:31
Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı Emekli vatandaş, gezmek için gittiği Safranbolu'da gördüğü safran bitkisini Edirne'de yetiştirmeye başladı         
12:29
Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi         
12:28
Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi         
12:07
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı         
11:44
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak         
09:53
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu         
09:46
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı         
08:43
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti Darbe girişimiyle alıkonulan Mali Cumhurbaşkanı Keita istifa etti         
03:39
Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti Son Dakika: Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz koronavirüsten hayatını kaybetti         
01:45
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi         
23:32
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri         
22:18
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti         
19:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 17:56:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karakulak ve vaşağın Batı Anadolu'da bir arada yaşadığı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei