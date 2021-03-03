Karakür köyüne çok amaçlı bina - Son Dakika

Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Karakür Köyü'nde çok amaçlı sosyal binanın yapımının tamamlandığı bildirildi.

Şaphane İl Genel Meclisi üyeleri, yaptıkları açıklamada, "Karakür köyü çok amaçlı bina yapımı tamamlandı. Çevre düzenleme çalışmaları bitirilmek üzere. Özverili çalışmalarından dolayı, muhtarımızı ve ihtiyar heyetini, her konuda bizlere yardımcı olan vatandaşlarımızı tüm kalbimizle tebrik ediyoruz. Köylümüz çevre düzenlemesini imece usulü bitiriyor. Böyle bir yatırımın köyümüze kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - KÜTAHYA