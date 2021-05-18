Karakurt Barajı'nın seviyesi yükseldi, boşaltılan köyde evler ve cami sular altında kaldı - Son Dakika

Karakurt Barajı'nın seviyesi yükseldi, boşaltılan köyde evler ve cami sular altında kaldı

KARS - Kars'ın en büyük barajı olan ve ülke ekonomisine yıllık 346 GWH enerji sağlayan Karakurt Barajı'nın suları her geçen gün biraz daha yükseliyor.

Karakurt Barajı Gölü'nde bulunan ve boşaltılan Karakurt köyü, okulu camisi ve bazı evler sular altında kaldı. Sular altında kalan cami ve eski evler ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Aras Nehri üzerine yapılan Karakurt Barajı, Türkiye'nin 157'inci, Kars'ın ise en büyük enerji santrali olurken, Tesis ayrıca Türkiye'nin 64'üncü büyük Hidroelektrik Santrali olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

Karakurt Barajı ve HES ortalama 176.456.460 kilovatsaat elektrik üretimi ile 48.584 kişinin günlük hayatında ihtiyaç duyduğu konut, sanayi, metro ulaşımı, resmi daire, çevre aydınlatması gibi tüm elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayan Karakurt Barajı gölünde ortaya çıkan kartpostal görüntüler vatandaşları da bölgeye gelmesini sağlıyor.

"Kars'ın en güzel barajı"

Sular altında kalan evleri son kez görmek için bölgeye gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekiliyor. Karakurt Barajı'nın dolmaya başladığını ifade eden vatandaşlar, "Karakurt Barajı tamamen dolmaya başladı. Çok güzel bir görüntü var. Burası HES olarak geçiyor. Yapımına 2014 yılında başlanmıştı. Şuanda su tutuyor, eski köy evlerine de sular altında kalmaya başladı. Kars'ın en güzel baraj gölü burası, görüntüsü muazzam, çok güzel bir hizmet yapılmış" dedi.

"Güzel görüntüler var burada"

Baraj Gölü içerisinde kalan eski Karakurt köyünde güzel görüntüler olduğunu belirten vatandaşlar, "2014 yılında yapımına başlandı Karakurt Barajı'nın, bir yıl öncesine kadar biz buraya geliyorduk. Yani şuan güzel görüntüler var burada" diye konuştular.

Öte yandan su tutmaya başlayan Karakurt Baraj Gölü fotoğraf tutkunlarının da uğrak yeri oldu. eski Karakurt köyünün bulunduğu bölgeye gelen fotoğrafçılar, burada sular altında kalan evler, cami ve köy okulunun bol bol fotoğrafını çekiyor. Karakurt Barajı suları altında kalan köy evleri ilk kez havadan görüntülendi.