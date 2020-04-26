Karakurt HES Barajı su tutmaya başlayınca bazı evler su altında kaldı - Son Dakika

Barajda su tutulmaya başlanmasının ardından Karayolları 18. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sarıkamış ilçesi çevre yolu bölgesinde gerekli işaret ve levhalama işlemi yaparak kara yolunu trafiğe kapattı.

Su seviyesinin yükselmesi nedeniyle Kağızman yolundaki bazı evler su altında kaldı. Vatandaşlar köy merkezinde su altında kalacak evleri sökerek malzemeleri taşımaya başladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2014 yılında inşasına başlanan Karakurt HES Barajı, yapımının tamamlanmasıyla 8 Şubat'tan itibaren su tutmaya başladı.

Kars 'ın Sarıkamış ilçesinde yapımı tamamlanan Karakurt Barajı'nın su tutmaya başlaması sebebiyle Karakurt köyündeki bazı evler su altında kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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