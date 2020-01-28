Karakurt köyünde yaşayan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi (3) - Son Dakika

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Karakurt köyünde yaşayan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi (3)
6 saat önce
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem AFAD çadırlarının drone görüntüleri Manisa'daki depremMANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:54 Kaynak: AA
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem
AFAD çadırlarının drone görüntüleri
Manisa'daki deprem
MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karakurt köyünde deprem sonrası evlerinde hasar oluşan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.
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