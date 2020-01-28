Karakurt köyünde yaşayan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karakurt köyünde yaşayan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi (3) - Son Dakika

Karakurt köyünde yaşayan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi (3)

6 saat önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem AFAD çadırlarının drone görüntüleri Manisa'daki depremMANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem

AFAD çadırlarının drone görüntüleri

Manisa'daki deprem

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Karakurt köyünde deprem sonrası evlerinde hasar oluşan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi.

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Karakurt köyünde yaşayan vatandaşlar AFAD tarafından kurulan çadırlara yerleştirildi (3)

Kırkağaç, Deprem, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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