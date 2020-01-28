Karakurt'ta 4.1lik deprem anında vatandaşlar böyle panik yaşadı - Son Dakika

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Karakurt'ta 4.1lik deprem anında vatandaşlar böyle panik yaşadı
6 saat önce
Karakurt'ta 4.1lik deprem anında vatandaşlar böyle panik yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:49 Kaynak: DHA
Karakurt'ta 4.1lik deprem anında vatandaşlar böyle panik yaşadı
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