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Karalar: "Adana vitese taktı gidiyor" - Son Dakika

Karalar: "Adana vitese taktı gidiyor"

11.06.2021 09:53
Karalar:

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, peş peşe açılışlar, hizmetler geleceğini müjdeleyerek, "Adana vitese taktı gidiyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, peş peşe açılışlar, hizmetler geleceğini müjdeleyerek, "Adana vitese taktı gidiyor. Pandemide durmadık, durmak bize yakışmaz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından özel gereksinimli çocuğu bulunan ebeveynlerin, ihtiyacını karşılamak üzere hazırlanan İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Engelli Çocuk Mola Evi'nin açılışı gerçekleşti.

5-10 yaş arası engelli çocuğu bulunan ebeveynlerin gün içinde çeşitli işlerini halledebilmelerine olanak tanımak amacıyla yapılan tesiste, özellikle annelerin gün içinde 3 saatliğine çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakıp, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmelerine imkan sağlayacak. Engelli Çocuk Mola Evi'nde Adana Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personeli görev yapacak. Tesiste, 2 etkinlik odası, 1 oyun odası, 1 dinlenme odası, 1 idari oda bulunuyor.

Açılış töreninde konuşan Başkan Zeydan Karalar, dünya nüfusundaki engelli oranının yüzde sekiz-sekiz buçuk olduğunu, Adana'da bu oranın yüzde on dört-on dört buçuğa çıktığını belirterek, özel gereksinimi olan çocuk ve gençlerin yüzde 90-95 oranında annelerinin yanında olduğunu kaydetti. Başkan Karalar, "Özel gereksinimi olan çocuğa sahip anneler bir yere gitmek istediğinde, çocuklarını bırakabilecekleri bir tesis yok. Söz konusu annelerimiz, yavrularını Çocuk Mola Evi'ne gönül rahatlığıyla bırakabilecekler ve işleri bittiğinde gelip alabilecekler" dedi.

Mola Evi'nin bir başlangıç olduğunu ve ardından Engelli Yaşam Merkezi açacaklarını müjdeleyen Başkan Karalar, "Böylece engelli çocuğu olan annelerimiz iki üç günlüğüne çocuklarını bırakıp güç toplayarak, isterlerse tatillerini yaparak motivasyonlarını yeniden kazanacaklar. Ayrıca Yaşlı Yaşam Merkezi de açacağız. Bunlar bizim sosyal hizmet projelerimiz. Sosyal Demokratlar olarak Sosyal Belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Önce insan, ekmek, barış diyoruz. CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanlarımız Türkiye'nin dört bir yanında korona virüs salgınına rağmen harikalar yaratıyorlar. Kısıtlı imkanlara rağmen vatandaşa nasıl daha iyi hizmet edebileceğimizin peşindeyiz. Bu yüzden CHP'li belediyelerle ilgili halkın memnuniyeti artıyor. Bu durum bizi çok mutlu ediyor ancak aynı zamanda sorumluluğumuzu büyütüyor" diye konuştu.

Pandemi döneminde halk sağlığı açısından kalabalık toplantılar yapmaktan kaçındıklarını anlatan Karalar, önümüzdeki süreçte vatandaşla daha sık buluşacaklarını kaydetti. 1 ay içinde 14 açılış yapacaklarını duyuran Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

"Peş peşe açılışlar hizmetler geliyor. Adana vitese taktı gidiyor. 12 kreş sözümüz var. semt merkezleri yapacağız. Pandemide durmadık, durmak bize yakışmaz."

Açılışa katılan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da, tesisin önemine değinerek, "Biz zaten Zeydan Başkanı böyle güzel işlerle tanıyor, biliyoruz. Adana'nın medarı iftiharına halkımız adına ben de teşekkür ediyorum. Belediyelerimiz bizleri gururlandırarak iyi işlere imza atmaya devam ediyorlar. Bizim belediyecilikteki 7 temel ilkemizi en iyi şekilde uyguluyorlar" dedi. - ADANA

Karalar: Adana vitese taktı gidiyor
Karalar: Adana vitese taktı gidiyor
Karalar: Adana vitese taktı gidiyor
Karalar: Adana vitese taktı gidiyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karalar: 'Adana vitese taktı gidiyor' - Son Dakika


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