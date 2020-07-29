Karalar: "Adana'ya derman oluyoruz" - Son Dakika

Karalar: "Adana'ya derman oluyoruz"

Adana Büyükşehir Belediyesi, "Köyünüze Derman" projesi kapsamında her gün bir köyü ziyaret ediyor; sağlık, yol bakımı, peyzaj düzenlemeleri, temizlik ve sosyokültürel konulardaki eksikler ve talepler aynı gün yerine getiriliyor.

Karalar:

Adana Büyükşehir Belediyesi, "Köyünüze Derman" projesi kapsamında her gün bir köyü ziyaret ediyor; sağlık, yol bakımı, peyzaj düzenlemeleri, temizlik ve sosyokültürel konulardaki eksikler ve talepler aynı gün yerine getiriliyor.

Bu kapsamda Büyükşehir ekipleriyle birlikte Karataş'ın Sirkenli Köyü'ne giden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, sorun dinledi, çalışmaları denetledi.

Köylülerle sohbet eden Başkan Zeydan Karalar, sadece köylere değil, Adana'ya derman olacak şekilde çalıştıklarını belirtti. Karalar, "Projemiz; bir yerleşkede, köyde, mahallede ne ihtiyaç varsa tespit edilmesini sağlayan ve anında çözüm üretilmesini içeren bir proje. Yamadan budamaya, cami-mezarlık temizliğinden kuaförlük hizmetine, sağlık taraması, vidanjör gibi çok sayıda hizmeti yapan farklı ekipler aynı anda bir yerde yoğun şekilde çalışarak sorunları çözüyor. Şu anda Sirkenli'de bir yandan bayram tıraşı yapılıyor, kuaförlük hizmeti veriliyor, bir yandan da sağlık ekibi amcalarımıza, annelerimize sağlık hizmeti sunuyor. Eş zamanlı olarak budama, çevre düzenlemesi, vidanjör çalışması, sivrisinek ve diğer vektörle mücadele, mezarlıkların temizlenmesi, yollara yama yapılması, cami temizliği işleri ve birçok hizmet yapılıyor. Anında çözülemeyecek işler de not edilerek ilgili birimlere iletiliyor. Türkiye'de bu tür bir çalışmayı yapan ilk belediye biziz" dedi.

Vatandaşın anında ve çoklu hizmetten dolayı memnun olduğunu belirten Başkan Karalar, "Vatandaş seçtiği insanı seçimden seçime görmek istemiyor. Vatandaş seçtiği, oy verdiği kişinin çalıştığını, kendisine yakın olduğunu görmek istiyor. Bunu yaşadığında da mutlu oluyor. Vatandaş burada bizi, ekiplerimizi yanında gördüğünde, sorunlarının anında çözüldüğüne şahit olduğunda, seçimde doğru insana oy verdiğini, doğru karar verdiğini düşünüyor. Bu açıdan Köyünüze Derman projesi çok önemli" diye konuştu.

Başkan Zeydan Karalar, Sirkenli sakinlerinin Kurban Bayramı'nı da kutladı ve çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:57

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karalar: 'Adana'ya derman oluyoruz' - Son Dakika
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