Karalar, Adana'ya "kahraman" unvanı istedi - Son Dakika
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Karalar, Adana'ya "kahraman" unvanı istedi

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kurtuluş Savaşında Adana'nın en az Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş kadar kahramanlık gösterdiğini belirterek "kahraman" unvanı talebinde bulundu.

Karalar, Adana'ya

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kurtuluş Savaşında Adana'nın en az Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş kadar kahramanlık gösterdiğini belirterek "kahraman" unvanı talebinde bulundu.


Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle kentte bir dizi etkinlik düzenlendi. İlk etkinlik Atatürk Parkı'nda anıt önüne çelenk konulmasıyla başladı. Buradaki törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam ve diğer ilgililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.


Tören daha sonra Uğur Mumcu Meydanı'nda devam etti. Törende önce, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ise yaptığı konuşmada, 5 Ocak'ın Adana'nın gurur günü olduğunu ve Adana'nın Kurtuluş Savaşı'ndaki verdiği mücadeleyi anlatarak, "Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Gaziantep kadar bir unvan almayı hak etmiştir. Umarım çok kısa sürede buna sahip olur" dedi.


Konuşmaların ardından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu, çeşitli yarışmalarda başarılı olanlara ödülleri verildi.


Öte yandan, bisiklet sporcuları, "Atatürk'ün Mücahitlerinden Adana'ya" isimli Türk bayrağını, Pozantı ilçesinden Adana'ya getirerek Vali Demirtaş'a teslim etti.


Etkinlik, Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliğinin konseriyle son buldu. - ADANA

Zeydan Karalar, Şanlıurfa, Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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