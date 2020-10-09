Karalar: "Aladağ'a 10 yılda yapılamayan hizmeti 1 yılda yaptık" - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana'nın Toros Dağları'ndaki ilçelerinden Aladağ'da gerçekleştirdiği bir dizi yatırımın açılışını yaptı, temelini attı. Başkan Karalar, ilçeye kazandırılan köprü, 60 km sathi kaplama yol, 21.5 km su isale hattı, 180 metre istinat duvarı ve 7 adet su deposunun açılışını yaptı, 12 km'lik beton yolun temelini attı.

CHP Adana İl Başkanı Mehmet Çelebi, İyi Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu, CHP il kadın ve gençlik kolları başkanları, CHP il ve ilçe yöneticileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve Aladağlıların katıldığı beton yolun temel atma töreni Kıcak Mahallesinde yapıldı.

Aladağlıların yoğun ilgi gösterdiği törende konuşan Başkan Zeydan Karalar, ilçeye 10 yılda yapılamayan hizmeti 1 yılda yaptıklarını söyledi. Devletin, milletin parasını hassasiyetle kullandıklarını ve yapılan hizmetin kalitesine bu yüzden çok dikkat ettiklerini ifade eden Başkan Karalar, "Adana'ya geçmişte yapılan hizmetleri araştırdım. En fazla 2018 yılında 445 bin ton asfalt dökülmüş. Biz 2020 Eylül itibariyle, yılın tamamlanmasına 3 ay kala 600 bin ton asfalt döktük. Kötü mali tabloya rağmen bunları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu kardeşiniz sorunları çözecek. Önümüzdeki yıl çok daha fazlasını yapacağız. Dönem sonuna kadar inşallah Aladağ'da su ve yol sorunu kalmayacak. Burada yaptığımız her iş sağlam ve ömürlük" dedi.

İhtiyaç sahiplerine halk kart müjdesi

Başkan Zeydan Karalar Kabasakal Mahallesinde köprü açılışı gerçekleştirdi. Burada Aladağlılara hitap eden Başkan Zeydan Karalar, yapılan hizmetlerle ilgili bilgi verdi, geçen yıl üreticinin desteklenmesi için lavanta fidesi dağıtımını hatırlattı ve benzer desteklerin süreceğini açıkladı. Başkan Karalar, Kabasakal'da ihtiyaç sahibi hemşehrilerine de müjde verdi. 2021'de köylerde halk kart dağıtacaklarını duyuran Karalar, belirli miktarda kredi yüklenen halk karta sahibi vatandaşların, marketlerden alışveriş yapabileceklerini kaydetti.

Başkan Zeydan Karalar, Sinanpaşa Mahallesi'nde de, bölgeyi iki noktada heyelan tehlikesinden kurtaran 180 metrelik istinat duvarının açılışını gerçekleştirdi.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik'i ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, ilçenin sorunlarıyla ilgili güncel bilgi aldı, iş birliği yapılıp destek verilmesi konusunda görüş belirtti.

Sorunlarla ilgili bürokratlara anında talimat

Başkan Zeydan Karalar, daha sonra esnaf ve halkla bir araya gelip sohbet etti, sorun dinledi, çözüm için anında ilgili bürokratlara talimat verdi.

Karalar açılışların ve temel atma töreninin ardından Meydan ve Masiret yaylalarında halkla bir araya geldi. Boztahta, Yüksekören ve Topallı mahallelerine de giden Başkan Zeydan Karalar, taziye ziyaretlerinde bulundu, halkın sorunlarını bizzat kendilerinden ve muhtarlardan dinledi.

Gittiği yerlerde çocuklara çeşitli hediyeler veren Başkan Karalar, istekler karşısında söz vermeden önce sorunların çözülüp çözülemeyeceğine dair bürokratlarıyla istişare etti.

Kısa vadede yerine getirilmesi mümkün olmayan taleplerle ilgili söz vermekten kaçındı.

Aladağ'a yapılan ve yapılacak hizmetler

Aladağ ilçesinde 15-16 aylık dönemde yapılanve yapılacak hizmetler:

Ceritler, İncirci, Körmesut, Gireği-Yeniköy, Gökçeköy, Dailer, Çaltık, Kızıldam'a toplam 7 adet su deposu ve 21 bin 500 metre su isale hattı.

Kısa vadede yapılacak içme suyu yatırımları:

Karahan, Gerdibi, Kızıldam, Ebrişim, Darılık, Ceritler, Mavriyan, Meydan Yaylası, Kızılçukur'a 37 bin 500 metre içme suyu hattı ve 15 adet içme suyu deposu.

Kökez-Ebrişim Mahallesi arası, Boztahta, Çolaklı mevkisi, Kökez Mahalesi, Soğuk oluk mevkisi, Kabasakal Mahallesi'ne toplam 9 bin 720 metre içme suyu hattı.

Sathi kaplama yol hizmetleri:

Karahan Kışlak, Gökçeköy, Kızıldam, Boztahta, Yüksekören, Topallar'a toplam 60 bin 100 metre yol.

Beton yol:

Kıcak, Köşkerli, Posyağbasan, Etekli arasında 12 km beton yol... Aladağ ana yol hattındaki beton yol, içindeki demir döşeme nedeniyle ömürlük işlevi olan, çok önemli bir hizmet.

İstinat duvarı:

Sinanpaşa ve Kökez"de iki adet, toplam 180 metre.

Kabasakal Köprüsü: Aladağ ile Kabasakal-Ebrişim Posyağbasan arasındaki yolu bağlamaktadır. Bu noktada daha önceki menfez, yeni yapılan köprünün onda biri kadardır. - ADANA