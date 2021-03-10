Karalar: "Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım" - Son Dakika

Karalar: "Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım"

10.03.2021 13:43
Karalar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan ilçesini ziyaretinde, "Kendime seçimden seçime halkı ziyaret eden başkan dedirtmem. Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ceyhan ilçesini ziyaretinde, "Kendime seçimden seçime halkı ziyaret eden başkan dedirtmem. Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım" dedi.

Ceyhan'da ilk olarak Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'i ziyaret eden Başkan Zeydan Karalar, Erdem ve Büyükşehir bürokratları ile birlikte sanayi sitesini gezdi. Sitedeki esnafla tek tek görüşen Başkan Karalar, sorunları dinledi.

Ceyhan'a her gelişinde moral bulduğunu belirten Başkan Zeydan Karalar, "Son bir ay içerisinde Ceyhan'a dördüncü kez geldim. Sanayi sitesinin yollarını yaptık ama görüyorum ki koronadan dolayı esnafın işleri hala kötü. Umarım en kısa sürede bu kötü günler biter. Halkımızın yüzü gülünce bizler çok daha iyi oluyoruz. Kendime seçimden seçime halkı ziyaret eden başkan dedirtmem. Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım" dedi.

"Pandemideki süreyi telafi edeceğiz"

Merkezdeki ziyaretlerin ardından sırasıyla Kurtkulağı, İncirli ve Sarımazı köylerine giden Başkan Zeydan Karalar, buralarda da muhtarlarla buluştu, halkın sorunlarını dinledi.

Sorunları dinlemeye, vatandaşla kucaklaşmaya geldiklerini belirten Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Görüyorum ki bir çoğunuz yol konusunda yaptığımız çalışmalar nedeniyle teşekkür ediyor, daha da eksiğinizin olduğunu belirtiyorsunuz. 30 sene yapılmayan yolları yapmak bize nasip oluyor ve eksikleri tamamlamak da yine bize nasip olacak. Biz belediyeyi sıkıntılar içerisinde devraldık. Bir çok işçi 3-4 ayda bir maaş alıyordu. Bu sorunu 9 ayda çözdük. Tam atağa kalkıyorduk korona belası ortaya çıktı. Korona ile birlikte gelirimiz yarıya düştü. Bütün bunlara rağmen hizmetleri var gücümüzle devam ettirdik. Şuna emin olun ki pandemi nedeniyle kaybettiğimiz zamanı çok çalışarak telafi edeceğiz. Pandemi sürecinde 3 bin personelimiz çalışamadı. Hep birlikte bu kötü günleri aşacağız ve bizler de sizlere hizmetleri katlayarak getireceğiz."

Sinekle mücadele sürüyor

Sinekle mücadelede kesintisiz çalışma yaptıklarını da kaydeden Karalar, Adana'nın sivrisinek konusunda sıkıntılı bir bölge olduğunu ifade etti. Sıtmanın Türkiye'de Adana'da ortaya çıktığını vurgulayan Başkan Karalar, "Adana'da sivrisineği tamamen bitirmek kolay değil. Aldığımız tedbirlerle sineği hissetmenizi en aza indireceğiz. Bu konuda kararlıyız ve çalışmamız aralıksız sürüyor. Çöp konteynerleri konusunda da ihaleye çıktık, en kısa sürede köylerimizdeki konteynerleri yenileyeceğiz" şeklinde konuştu. - ADANA

Karalar: Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım
Karalar: Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım
Karalar: Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım
Karalar: Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım

Zeydan Karalar, Karalar, Ceyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karalar: 'Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ricardo Sa Pinto, personel ekibi ve yardımcılarını maç toplantısına almadı AK Parti Sözcüsü Çelik'ten papa pulundaki harita skandalına sert tepki: Hiçbir hükmü yoktur Meteoroloji uyardı! 7 kente kuvvetli kar yağışı geliyor Bilim Kurulu toplantısı başladı! Masada üç kritik konu var Son Dakika: Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde üçüncü ünitenin temelini attı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Derya Şensoy, gözyaşları içinde babası Ferhan Şensoy'un Rasim Öztekin'e yazdığı mektubu okudu 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor Böbrek nakli için iki ameliyata giren Hakan Taşıyan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor         
19:15
Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu Şüphe uyandıran ölüm! Bir kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu         
18:45
İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı İnşaat alanında ölü bulunan iki kardeşin soruşturmasında tutuklanan inşaat sahibinin ifadesi ortaya çıktı         
17:34
İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı         
17:00
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı         
14:17
Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi         
14:03
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vurdu! Golü iptal etti, penaltı verdi         
00:48
Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti Eski model Karahan Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2021 20:05:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karalar: "Beni bağlasanız durmam, her zaman halkın yanındayım" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei