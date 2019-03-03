Son Dakika Haberleri: Karalar: "Bütün Türkiye Adana Gibi Olalım Diyecek"

Karalar: "Bütün Türkiye Adana Gibi Olalım Diyecek"

1 saat önce

Seyhan Belediyesi tarafından Tellidere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı tesis törenle hizmete girdi.

Karalar:
Seyhan Belediyesi tarafından Tellidere Mahallesi'nde yapımı tamamlanan çok amaçlı tesis törenle hizmete girdi.

10 milyon lira yatırımla, 2 bin 902 metrekare alana kurulu; içerisinde kapalı semt pazarı, düğün salonu, gençlik merkezi, açık hava sineması, açık tiyatro salonu, açık gösteri salonu, çocuk oyun alanı, sergi salonu, konferans salonu, sanat galerisi ve balo salonu bulunan tesisin açılışı için düzenlenen törene Başkan Zeydan Karalar ile birlikte CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ile Burhanettin Bulut, CHP Adana İl Başkanı Şahin Yeter, İYİ Parti İl Başkanı Göktürk Voyvodaoğlu, Seyhan Belediye Başkan Adayı Akif Kemal Akay, CHP ve İyi Parti ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Zeydan Karalar, büyükşehir belediye başkanlığı görevini devraldıklarından itibaren Adana'nın kıskanılacak bir kent haline geleceğini söyledi. Karalar, "Belediyenin kaynaklarını peşkeş çekmeden millet için harcayacağız. Öyle hizmetler gerçekleştireceğiz ki Adana'yı tıpkı Seyhan'ı dönüştürdüğümüz gibi dönüştürerek Türkiye'nin incisi haline getireceğiz. Bütün Türkiye Adana gibi olalım diyecek. Adana'nın gelişimini ve güzelleşmesini herkes kıskanacak" dedi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:20 Kaynak: İHA

Türkiye, Seyhan, Karalar, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aynı Otomobille 85 Kamu Görevlisini Dolandıran Çeteye Yönelik Operasyonda 38 Kişi Gözaltına Alındı Adana Kebabına Rakip Çıktı! Hayallerinin Peşinden Giden Genç Girişimci Tostçu Oldu

Artvin'in Yusufeli İlçesi 150 Yılda 7 Kez Yer Değiştirdi Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 15:48:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karalar: "Bütün Türkiye Adana Gibi Olalım Diyecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]