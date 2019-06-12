Son Dakika Haberleri: Karalar: "Büyükşehir ve ASKİ'de çok sayıda bankamatikçi var"
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Karalar: "Büyükşehir ve ASKİ'de çok sayıda bankamatikçi var"

2 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'de oluşturulan hukuk komisyonları, bankamatikçileri, tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Karalar:
Adana Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ'de oluşturulan hukuk komisyonları, bankamatikçileri, tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, tek amaçlarının belediyedeki olumsuz mali tabloyu düzeltmek ve hemşehrilerine daha iyi hizmet etmek olduğunu söyledi. Karalar, "Cümle alem biliyor ki, bizim tespit ettiklerimiz çalışmadan para alanlardır. Bu durum Adana'da hizmeti aksatıyor. Mevcut durumda belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 70'i çalışanlara gidiyor. Bizim amacımız doğru tespitler yaparak bankamatikçileri belirlemek ve belediyenin üzerindeki kamburu düzeltmek. Doğru tespit yaparak hareket etmek ve bankamatikçileri ortaya çıkarmak için yaptıklarımızı kimse siyasi hareket olarak tanımlayamaz. Biz bu tespiti yaparken siyasi ayrım gözetmiyoruz, kimseyi siyasi görüşüne göre sınıflandırmıyoruz. Adana'nın kanını emenleri tespit edeceğiz. Bunun gereklerini yerine getirmek için yapılan iç yazışmaları ve birimlerden bilgi istenmesini, kişilik haklarının ve özel hayatın gizliliğini ihlal olarak nitelendirmek kesinlikle haksızlıktır ve kötü niyetli yaklaşımlardır" dedi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:36 Kaynak: İHA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana, Karalar, ASKİ, Güncel
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