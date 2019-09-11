Son Dakika Haberleri: Karalar: "Cumhurbaşkanımıza gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı...
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Karalar: "Cumhurbaşkanımıza gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı...

28 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Karalar: Cumhurbaşkanımıza gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Zeydan Karalar, Mersin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:00 Kaynak: AA
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