Karalar: "Cumhurbaşkanımıza gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı...
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Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanları Toplantısı'nın ardından CHP Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 07:00 Kaynak: AA
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