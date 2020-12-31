Karalar: "Daha güzel Adana'yı birlikte inşa edeceğiz" - Son Dakika

Karalar: "Daha güzel Adana'yı birlikte inşa edeceğiz"

31.12.2020 16:01
Karalar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2020'nin son gününde belediye bürokratları ve çalışanları ile bir araya gelerek, "Daha güzel Adana'yı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2020'nin son gününde belediye bürokratları ve çalışanları ile bir araya gelerek, "Daha güzel Adana'yı hep birlikte inşa edeceğiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıların ilkinde bürokratlarla, ikincisinde ise çalışanlarla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde bir araya gelen Başkan Zeydan Karalar, şu ana kadar yapılan hizmetlerle ve önümüzdeki süreçte yapılacaklarla ilgili bilgi aktardı.

Bürokratlarına hitap eden Başkan Karalar, bütün ekonomik sıkıntılara rağmen hizmet anlamında geride başarılı bir yılın geride bırakıldığını belirtti. Başkan Karalar, bürokratların kendi birimlerinin dışında belediyenin tüm çalışmalarını yakından takip etmesini isteyerek şunları söyledi:

"Benim anlayışımda her yönetici kendi bünyesindeki işleri ve her çalışanını yakından takip etmelidir. Biliyorum bir çoğunuz kendi sorumluluğunuzdaki işleri çok iyi takip ediyorsunuz ama sizden bir şey daha istiyorum. Kendi sorumluluk alanınızdaki kadar belediyenin diğer hizmetlerini de yakından takip edin. Çünkü biz bir aileyiz ve Adana'yı daha güzel yerlere taşımak için hep birlikte çalışacağız."

"Çalışan mutluysa ben de mutluyum"

Bürokratların ardından belediye çalışanlarıyla buluşan Başkan Zeydan Karalar, "Ben de bir işçi çocuğuyum. Bu nedenle sizlerin neler yaşadığınızı çok iyi anlıyorum. Bilin ki Zeydan kardeşiniz her zaman sizin yanınızda" dedi.

Geride kalan hafta içerisinde tüm çalışanların geriye dönük mesai, ikramiye, yolluk gibi alacaklarının hesaplarına yatırıldığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar çalışanların yeni yılını kutlayarak şunları kaydetti:

"Göreve gelmemizden bir süne sonra 3-4 ay maaş alamayan sizlere zamanında maaş vermeyi başardık. Belediyemizde en düşük işçi maaşı 3 bin 100 lira. Sizler maaşınızı alamazken ben rahat edemezdim. Biz sizlerin maaşını doğru yönetim biçimimizle zamanında ödemeye başladık. Örneğin; 384 binek kiralık aracı 134'e düşürdük. Akaryakıt kullanımında 6 milyon litre tasarruf yaptık. İhaleleri ortalama binde 23 kırımla değil, yüzde 27 kırımla verdik. Bütün bunlar paraya dönüştü ve sizlere maaşlarınızı zamanında ödemeye başladık. Ayrıca 18 ayda 5 yılda dökülen asfalttan fazlasını yaptık, 132 köye su götürdük. 164 köye daha su götürecek projeyi tamamlayacağız. Hem tasarruf ettik, hem hizmet ürettik. Bütün bunları siz değerli personelimizle birlikte yaptık. Eminim ki işinize sahip çıkacaksınız ve önümüzdeki yıllarda daha fazla hizmeti birlikte üreteceğiz." - ADANA

Karalar: Daha güzel Adana'yı birlikte inşa edeceğiz
Karalar: Daha güzel Adana'yı birlikte inşa edeceğiz

Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karalar: 'Daha güzel Adana'yı birlikte inşa edeceğiz' - Son Dakika


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