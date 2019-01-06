Son Dakika Haberleri: Karalar'dan Fenerbahçe'ye Transfer Olan Sadık Çiftpınar'a Tebrik

Karalar'dan Fenerbahçe'ye Transfer Olan Sadık Çiftpınar'a Tebrik

35 dakika önce

Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyespor alt yapısından yetişen Sadık Çiftpınar'ı Evkur Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transferi dolayısıyla tebrik etti.

Karalar'dan Fenerbahçe'ye Transfer Olan Sadık Çiftpınar'a Tebrik, System.String[]
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyespor alt yapısından yetişen Sadık ÇiftpınarEvkur Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transferi dolayısıyla tebrik etti.

Karalar, yaptığı yazılı açıklamada, Çiftpınar'a yeni takımında başarılar diledi.

Sporda alt yapının önemine her zaman değindiklerini belirten Karalar, "Sadık kardeşimizin transferi bizleri mutlu etti. Bu transfer Seyhan Belediyespor Kulübümüzdeki genç çocuklarımıza örnek olsun. Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe, milli takım ve Türk futboluna büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Sadık'ın bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:46 Kaynak: AA

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