Karalar'dan Fenerbahçe'ye Transfer Olan Sadık Çiftpınar'a Tebrik
35 dakika önce
Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediyespor alt yapısından yetişen Sadık Çiftpınar'ı Evkur Yeni Malatyaspor'dan Fenerbahçe'ye transferi dolayısıyla tebrik etti.
Seyhan
Belediye Başkanı Zeydan Karalar
, Seyhan Belediyespor
alt yapısından yetişen Sadık Çiftpınar
'ı Evkur Yeni Malatyaspor
'dan Fenerbahçe
'ye transferi dolayısıyla tebrik etti.
Karalar, yaptığı yazılı açıklamada, Çiftpınar'a yeni takımında başarılar diledi.
Sporda alt yapının önemine her zaman değindiklerini belirten Karalar, "Sadık kardeşimizin transferi bizleri mutlu etti. Bu transfer Seyhan Belediyespor Kulübümüzdeki genç çocuklarımıza örnek olsun. Sadık Çiftpınar'ın Fenerbahçe, milli takım ve Türk futboluna büyük hizmetler yapacağına inanıyorum. Sadık'ın bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:46 Kaynak: AA
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