Karalar'dan, itfaiye personeline sertifika - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karalar'dan, itfaiye personeline sertifika - Son Dakika

Karalar'dan, itfaiye personeline sertifika

6 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline, "Stres Yönetimi, İletişim ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele" konulu verilen seminerin ardından sertifikaları dağıtıldı.

Karalar'dan, itfaiye personeline sertifika, System.String[]

Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeline, "Stres Yönetimi, İletişim ve Madde Bağımlılığıyla Mücadele" konulu verilen seminerin ardından sertifikaları dağıtıldı. Sertifika törenine katılan ve itfaiye personeliyle bir araya gelen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Belediye çalışanı da, halkı da mutlu olan ve iyi hizmet alan bir Adana çabasındayım" dedi.


Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca verilen seminerin ardından İtfaiye Daire Başkanlığı'nda düzenlenen sertifika törenine katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, itfaiye personelini son dönemde Adana'da yaşanan sel felaketindeki başarılı çalışmalarından ötürü kutladı. Belediye personelinin, kurmak istedikleri çalışma sistemini anladığına değinen Başkan Karalar, "Yanınıza sık sık gelemesem de itfaiyeyi yakından gözlemliyorum. Yangında, selde, yağmurda başarılı çalışmalarını yakinen takip ettim. Bu sertifikalar eğitim sertifikası ama bir tebrik sertifikası olarak kabul edin. Bir yangın olduğunda bizim kardeşlerimiz ve devletin, milletin malı zarar görüyor. Hem selde hem yangında Adana Büyükşehir Belediyesi büyük başarı gösterdi. Bütün arkadaşları yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.


"Adana'yı dönüştürüp değiştirmeliyiz"


Başkan Zeydan Karalar, sözlerine şöyle devam etti:


"Hepimiz bu memleketin insanlarıyız. Bazılarımız başka şehirlerde doğmuş olsak da, burada yaşıyorsak artık memleketimiz Adana. Hepimiz Adana'nın menfaatine çalışıyoruz. Ne kadar iyi görev yaparsak kentimizin değeri o kadar artar. Ben belediye çalışanlarının ve halkın mutlu olduğu bir Adana istiyorum. Bizim Adana'yı dönüştürüp değiştirmemiz, olumsuz görüntülerden kurtarmamız lazım. Bunun da bir maddi karşılığı var. Bunu bulmak belediye başkanının görevi. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum ve yapacağız."


Başkan Zeydan Karalar, sertifikaların dağıtılmasının ardından personelle birlikte yemek yedi. - ADANA

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Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:08 Kaynak: İHA
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