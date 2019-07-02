Son Dakika Haberleri: Karalar'dan "Onlar bankamatik memuruydu" ifadesine açıklama
Son Dakika Güncel Haber

Karalar'dan "Onlar bankamatik memuruydu" ifadesine açıklama

32 dakika önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın işten çıkarmalarla ilgili bazı yayın organlarında yer alan "Onlar bankamatik memuruydu" ifadelerinin kendisine ait olmadığını açıkladı.

Karalar'dan
Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar'ın işten çıkarmalarla ilgili bazı yayın organlarında yer alan "Onlar bankamatik memuruydu" ifadelerinin kendisine ait olmadığını açıkladı.

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Adana Büyükşehir Belediyesi'nde, bazı çalışanların görevlerine son verildiğine dair iddialara yanıt olarak, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bir takım basın yayın organlarına "Onlar bankamatik memuruydu" şeklinde demeç verdiğine ilişkin haberler yer almaktadır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, iddia edildiği gibi Gazeteci Esra Boğazlıyan'a, ya da bir başka basın mensubuna, veya her hangi bir basın yayın kuruluşuna konuyla ilgili açıklamada bulunmamıştır. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, önümüzdeki süreçte, belediye çalışanlarıyla ilgili tasarruf konusunda gerekli bilgiyi kamuoyuyla paylaşacaktır" denildi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:33 Kaynak: İHA
Adana Büyükşehir Belediyesi, Zeydan Karalar, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana Demirspor'da Ümit Özat dönemi bitiyor Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan 'işten çıkarma' yanıtı: Onlar bankamatik memuruydu Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Bakanlık, İBB'nin indirim önerisine yeşil ışık yakmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.7.2019 10:05:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karalar'dan "Onlar bankamatik memuruydu" ifadesine açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]