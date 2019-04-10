Karalar'dan Üretime, İhracata Destek Vurgusu

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Eşini ve Kayınvalidesini, Domuz Bağı İle Bağlayıp Koli Bandıyla Boğarak Öldürdü

Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi