Karalar: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" - Son Dakika

Karalar: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin, halkın demokrasi kararlılığına çarptığını belirterek, milletin iradesine kast etmeye çalışanları lanetledi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin, halkın demokrasi kararlılığına çarptığını belirterek, milletin iradesine kast etmeye çalışanları lanetledi.

Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı


Başkan Zeydan Karalar, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ülkemizin temellerini, kimsenin gücü yetmeyecek şekilde sağlam atmıştır. Halkımız kendi iradesinin dışında bir gücü kabul etmeyeceğini 15 Temmuz 2016'da bir kez daha göstermiştir. Hiçbir terör örgütü, dış mihrak ve kötü niyetli güç odağı Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar var olmasına engel olamayacak ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği hedefe doğru ilerlemesinin önünü kesemeyecektir" dedi.


15 Temmuz'un yıldönümünde şehit ve gazileri rahmet ve saygıyla andıklarını ifade eden Başkan Zeydan Karalar, "Darbeler demokrasimizi yaralamış ve ülkemizi geriye götürmüştür. Türkiye Cumhuriyeti'nin hedefi muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak, onu geçmektir. Bunun da yolu demokrasiden, halkın iradesine saygıdan, aydınlanmadan geçmektedir" diye konuştu. - ADANA

Zeydan Karalar, Adana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 13:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Karalar: 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' - Son Dakika

Son Dakika

19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 19:14 Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi 18:59 ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 18:02 Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 17:27 Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi 17:10 Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı 16:49 TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam 16:49 Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı 16:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
Acun Ilıcalı, Survivor final sonucunun şaibeli olduğu iddialarına yanıt verdi
19:14
ABD'den Doğu Türkistan'daki ihlallere "destek" nedeniyle Huawei'ye yaptırım kararı
18:59
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
18:02
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Almanya'da 9 yaşındaki kız çocuğuna Türkçe konuştuğu için ceza verildi
17:27
Ermenistan askerleri, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesindeki köylerde sivilleri hedef aldı
17:10
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
16:49
Gar katliamının planlayıcısı, Suriye'de esir olduğu ortaya çıktı
16:49
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 20:30:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karalar: "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]