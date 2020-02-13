Karalar: "Ekmek üretimimizde azalış değil artış var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karalar: 'Ekmek üretimimizde azalış değil artış var' - Son Dakika

Karalar: "Ekmek üretimimizde azalış değil artış var"

7 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ekmek üretiminin azaldığı yolundaki iddialara cevap verirken, "Ekmek üretimimizde azalış değil artış var" dedi.

Karalar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ekmek üretiminin azaldığı yolundaki iddialara cevap verirken, "Ekmek üretimimizde azalış değil artış var" dedi.


Başkan Karalar, 2015-2020 yıllarındaki belediyeye ait ekmek fabrikalarında üretilen ekmek rakamlarını açıkladı. Karalar, geçen ay bazı meclis üyelerinin ekmekle ilgili eleştirilerine cevap vererek, "Ekmek az üretiliyor diye eleştiriler gelmişti. 204 yılında 74 milyon ekmek, 2015 yılında 75 milyon 600 ekmek, 2016 yılında 76 milyon ekmek, 2017 yılında 69 milyon ekmek, 2018 yılında 73 milyon ekmek üretilmiş. Biz de 4. ayın başında görevi teslim aldık. 9 aydaki müdahalelerimizle yaklaşık 10 milyon ekmek üretimimiz arttı. Yani 82 milyon oldu" dedi.


Ekmek üretiminde azalmanın değil tamamen artış olduğunu ifade eden Karalar "Ekmekteki kalite eskiye oranla daha düzgündür. İlk geldiğimiz günlerde bir problem olduğunu kabul etmek mümkün ama giderek düzelen ve yukarıya çıkan bir trend var. Şimdi de 2020 hedefimiz 90 milyon ekmek üretmektir" dedi.


2014 yılında 680 kişinin çalıştığı ekmek fabrikalarında şuan 561 kişinin çalıştığını kaydeden Karalar, "Yani 120 kişi daha az insanla yüzde 15 civarında fazla ekmek üretmişiz. 90 milyon ekmeği hedeflediğimiz zaman yaklaşık yüzde 25-30 civarında ekmek artışlı olacaktır" diye konuştu.


Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, günlük ekmek üretme kapasitesinin 320 bin olduğunu ve daha fazlasını üretemeyeceklerini bildirdi. Karalar, "Biz daha fazlasını üretemeyiz. 320 bin ekmek de Adana'ya yetmiyor. Fabrikalarımızın kapasitesi 320 bin, 350 bin ekmek üretemeyiz. Ekmeğin Adana'ya yetmediği doğrudur" şeklinde konuştu. - ADANA

Zeydan Karalar, Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:26 Kaynak: İHA
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