Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Güney Eğitim Vakfı'nın burs verdiği öğrencilere ne siyasi kimliğini, ne de kime oy verip vermeyeceğini sormadığını söyledi.



Başkan Karalar, Güney Eğitim Vakfı'nın (GEV), üniversite öğrencilerinin eğitimine katkı sağlamak amacıyla ATOSEV tesislerinde düzenlediği geleneksel Güz Kahvaltısı'na katıldı. Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar, Altın Koza A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Nebil Özgentürk, Timur Savcı ile GEV Başkanı Hasan Boğa ile vakıf üyelerinin katıldığı etkinlikte konuşan Başkan Zeydan Karalar, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin kazanılmasıyla ilgili görüşlerini paylaştı. Karalar, "Bir insanın seçim kazanması bir toplumu bu kadar sevindirir mi, bu kadar mutlu eder mi? Ben sizleri sevindirdiğim, mutlu ettiğim için inanın sizden fazla mutluyum. Esasında bir memlekette, demokraside 4 yılda bir seçim olur. Birisi kazanır, kazanamayan kazanana destek olur, saygı duyar. Ama bizim memleket o kadar çok gerilmiş ki, toplumun bir kesimi kendini o kadar yok sayılmış hissetmiş ki! Nefessiz kalan, yaşam alanının kalmadığını duyumsayan kesim, kazandığında nefes aldığını hissederek, çok sevinmiştir. Esasında bu gelinen noktada ortaya çıkan tablo hoş değil. Bir ülkede yapılan seçimlerde yenilen taraf, yaşam hakkı kalmadığını düşünüyorsa, kazanan kesim yeniden doğduğunu hissediyorsa bu çok iyi bir tablo değil" diye konuştu.



Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, eğitime bakışını da aktaran Başkan Zeydan Karalar, şunları kaydetti:



"Mustafa Kemal Atatürk, 'Eğitim iyi kullanıldığında bir ülkeyi refaha, aydınlığa ve ileriye götürür, kötü kullanıldığında ise batırabilir' diyor. Bu kadar önemli bir temel olguyu bizim iyi kullanmamız gerek. Türkiye'de onlarca, yüzlerce vakıf var ama, bunların çoğu okuttukları çocukların bir siyasi görüşün ferdi, elemanı olsun diye çabalıyor. Yani bir tarikat ya da bir mezhep veya bir siyasal görüş onların üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Ama Güney Eğitim Vakfı'nın en önemli yönü de bu işte burada ortaya çıkıyor. Burs verdiği öğrencilerine ne siyasi kimliğini soruyor, ne de kime oy verip vermeyeceğini. Eğitim böyle olur. Bizim amacımız da bu. Biz istiyoruz ki; bu ülke demokrat bir ülke olsun, ileri, aydın bir ülke olsun. Müreffeh olsun, barış içinde, kardeşlik içinde yaşasın. Hukuk devleti olsun. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ün kafasındaki ülke olsun istiyoruz." - ADANA