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Karalar: "Halkımızın ihtiyaçları için çalışıyoruz" - Son Dakika

Karalar: "Halkımızın ihtiyaçları için çalışıyoruz"

05.09.2021 12:24
Karalar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Eksik ve ihtiyaçları, oy hesabı yapmadan, kentin dört bir yanında gidermek için, kadromuzun tamamıyla birlikte gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Eksik ve ihtiyaçları, oy hesabı yapmadan, kentin dört bir yanında gidermek için, kadromuzun tamamıyla birlikte gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Başkan Karalar, Feke ilçesinde bir dizi ziyaret, açılış ve incelemede bulundu. Karalar ilk olarak CHP Feke İlçe Binası'nda muhtararla bir araya geldi, sorun, istek ve talepleri dinledi. Daha sonra Kaleyüzü Camisi'nin ibadete açılması nedeniyle düzenlenen törene katılan Başkan Karalar, CHP, İYİ Parti, MHP ve AK Parti'li siyasetçilerin katılım göstermesinin, halk için birlikte çalışma felsefesine hizmet ettiğini belirterek, bundan büyük memnuniyet duyduğunu kaydetti. Karalar, "Bize verdiğiniz yetkiyi en iyi şekilde kullanıyoruz. Eksik ve ihtiyaçları, oy hesabı yapmadan, kentin dört bir yanında gidermek için, kadromuzun tamamıyla birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' diyerek, bizlere yol göstermiştir. Biz de vatanımız için, halkımız için durmadan çalışıyoruz" dedi.

"Sorunları gidermek bize nasip olacak"

Feke'de 40'ın üzerinde köy bulunduğunu, su, yol, menfez, köprü, istinat duvarı, mezarlıklarda sundurma, tel çit, pandemi nedeniyle uzaktan yapılan eğitime internet hizmeti verdiklerini kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Geride bıraktığımız kış yeterince kar ve yağmur yağmadığı için su sorunu yaşanıyor. Arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyor. Kaynak bulmak, yeni projeler oluşturup, halkımızın su ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Musalar, Gaffaruşağı ve Kaleyüzü'nün su ihtiyacını karşılamak için proje yapıyoruz. 50 yıldır, 40 yıldır var olan sorunları 2 yılda çözmek elbette kolay değil. Fakat yoğun çalışıyoruz ve bu sorunları gidermek bize nasip olacak" diye konuştu.

Caminin yapımında emeği olan herkese teşekkür eden Karalar şöyle devam etti:

" Uzak, yakın fark etmez. Benim yüreğim Adanalıyla atıyor. Biz hizmet için görevdeyiz. Bize oy vermiş, vermemiş hiç fark etmez. Adana'nın her köşesindeki vatandaşlarımızın sorunlarının giderilmesi için çalışıyoruz ve bu artarak devam edecek."

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel ve Feke İlçe Müftüsü Aziz Aktar da birer konuşma yaparak, caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

"Siyaset için yapmıyoruz"

Başkan Zeydan Karalar daha sonra Ormancık Köyü'ne geçti. Feke ile irtibatı sağlayan, yağmurda, selde yıkılmayacak sağlamlıkta bir köprü kazandırılan Ormancık'taki tarihi mezarlığın yok olmaması için yapılan 700 metrelik istinat duvarını inceleyen Karalar, kırsaldaki köy mezarlıklarının tel çit, musalla taşı, sundurma ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak için ne gerekiyorsa yapıldığını açıkladı. Karalar şunları söyledi:

"Biz daha önce kimsenin gelmediği bu köylere sık sık gelip halkımızı dinliyoruz. Bunu siyaset için yapmıyoruz. Bürokratlarımızla gelip, sorunlara anında müdahale etmek için buradayız. Parayı herkesten iyi kullanıyoruz ve vatandaşlarımız da bize güveniyor. Bu güvenin gereğini yerine getirmeye kararlıyız. Ormancık'ta 6 km'lik yol ihtiyacı var. Bu yol 47 yıldır yapılmıyor. Bu da bize nasip olacak inşallah. Mezarlıklarımıza hayvan girmemesi için, ölülerimizin ebedi istirahatgahlarında huzur içinde yatması ve yakınlarının tedirgin olmaması için de mezarlıklardaki düzenleme, eksikleri giderme, tel çit hizmetimiz sürüyor. Ailelerimize halk kart da dağıtacağız. İhtiyaç sahibi aileler tespit edilecek ve kadınlarımıza teslim edeceğiz kartları. Evlerinin, çocuklarının ihtiyaçlarını belirlenen marketlerden alabilecekler."

Başkan Zeydan Karalar, Gaffaruşağı, Musalar, Mansurlu, Şahmuratlı ve Çondu köylerine de giderek halkla buluştu, sorun dinledi, yapılan hizmetleri inceledi, yapılacak hizmetlerle ilgili bilgi verdi. - ADANA

Karalar: Halkımızın ihtiyaçları için çalışıyoruz
Karalar: Halkımızın ihtiyaçları için çalışıyoruz
Karalar: Halkımızın ihtiyaçları için çalışıyoruz
Karalar: Halkımızın ihtiyaçları için çalışıyoruz
Karalar: Halkımızın ihtiyaçları için çalışıyoruz
Karalar: Halkımızın ihtiyaçları için çalışıyoruz

Zeydan Karalar, Hisarcık, Karalar, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karalar: 'Halkımızın ihtiyaçları için çalışıyoruz' - Son Dakika


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