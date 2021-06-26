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Karalar: "Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz" - Son Dakika

Karalar: "Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz"

26.06.2021 12:57
Karalar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Biz hizmet ederken halkımız arasında kesinlikle ayrım yapmayız, kimin ne eksiği, ihtiyacı varsa ona göre hareket ederiz, takdir vatandaşımızındır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Biz hizmet ederken halkımız arasında kesinlikle ayrım yapmayız, kimin ne eksiği, ihtiyacı varsa ona göre hareket ederiz, takdir vatandaşımızındır" dedi.

Başkan Karalar, Tufanbeyli ilçesinde iki gün boyunca vatandaşlarla buluştu, içme suyu tesisinin temelini attı. Bürokratlarla birlikte Tufanbeyli'de incelemelerde bulunan Karalar, şu ana kadar ilçede yapılanları ve yapımı süren hizmetleri şöyle sıraladı:

"51 bin metre içme suyu hattı, 10 bin dönüm araziyi sulayabilecek 1280 metre sulama sistemi, 6 bin 923 ton asfalt, 40 dönüm mesire alanı, 6 bin 500 metrekare park, 3 su deposu, 6 mezarlık yenileme, 10 km sathi kaplama, taziye evi."

Başkan Zeydan Karalar, mezarlıklara çit, sundurma, musalla taşı yaptıklarını söyleyerek, "Köy yollarının yarısını ya yeniden yaptık, ya da düzelttik. 4 grup köy yolunda çalışmalarımız başladı. 3 taziye evi yaptık ve yenilerini inşa edeceğiz. 3 mesire yeri ve parklar yaptık. Okullarımızda parklar yapacağız. İçme suyu hatları, su depoları yapıyoruz. Tarım alanı sulama sistemleri hayata geçiriliyor. 2047 yılı nüfusu hesap edilerek 51 km'lik su isale hattının temelini atıyoruz. İlçede 40 km asbestli, yani kanserojen etkisi olan boru değişecek. 1500 abonenin bağlantıları değişecek. Tüm bunlar KDV dahil yaklaşık 24 milyon lira tutuyor. Yaptığımız ve yapacağımız işlerle birlikte Tufanbeyli'ye harcayacağımız para 100 milyon lirayı geçecek. 20 oy aldığımız köy de var, 380 oy aldığımız köy de var. Adana ölçeğinde aldığımız oy düşünüldüğünde, bizim Tufanbeyli'ye hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmadığımız görülür. Biz hizmet ederken halkımız arasında kesinlikle ayrım yapmayız, kimin ne eksiği, ihtiyacı varsa ona göre hareket ederiz, takdir vatandaşımızındır" diye konuştu.

"40-50 yıllık sorunları çözüyoruz"

Tufanbeyli'deki Şar Ören Yeri'nin tanıtımı için de harekete geçtiklerini ve bölgeye turist getirmek için girişimlerin sürdüğünü belirten Başkan Zeydan Karalar, "Bizim yönetim biçimimiz başkalarına benzemez. Biz ASKİ'yi zarar eden bir kurumken, 8,5 ayda 145 milyon lira artı değer üretir hale getirdik. İşte bu paralar sizlere, halkımıza hizmet için kullanılıyor. Yoksa Tufanbeyli'nin tarihinde görmediği hizmetleri nasıl gerçekleştirecektik? İhalelerde kırımlar yüzde birken, şimdi yüzde 30-35 seviyesinde yapılıyor. Yönetim anlayışımızdaki farklılık da halkımıza hizmet olarak dönüyor. Kullandığımız para halkın parası. Onu iyi korumak ve hizmete dönüştürmek zorundayız. Adana'nın dört bir yanında sorunlar birikmiş ve çözüm yolları aranmamış. Biz 40-50 yıllık sorunları çözüyoruz" diye konuştu.

Karalar, geliri çok düşük aileler için daha önce Seyhan Belediyesinde gerçekleştirdikleri halk kart uygulamasını, Tufanbeyli'de de hayata geçireceklerini açıklayarak, halk kart ile yiyecek ve temizlik malzemesi alınabileceğini kaydetti. - ADANA

Karalar: Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz
Karalar: Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz
Karalar: Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz
Karalar: Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz

Zeydan Karalar, Tufanbeyli, Karalar, Merkez, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Karalar: 'Hizmetlerimizi oy kaygısıyla yapmıyoruz' - Son Dakika Ekonomi


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