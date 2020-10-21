Karalar: "Hizmetten herkes payını alacak" - Son Dakika

Karalar: "Hizmetten herkes payını alacak"

21.10.2020 13:36
Karalar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, muhtarlar, mahalle sakinleri ve esnafı ziyaret edip, belediye tarafından yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, muhtarlar, mahalle sakinleri ve esnafı ziyaret edip, belediye tarafından yapılan ve yapılacak olan hizmetleri anlattı.

Yüreğir'e bağlı Abdioğlu, Cumhuriyet ve Güzelevler mahallelerini ziyaret eden Başkan Karalar, muhtarlar, mahalle sakinleri ve esnafla bir araya geldi. Muhtarların " Muhtarlar Günü'nü" kutlayıp, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları hakkında bilgi alan Başkan Karalar, Abdioğlu ve Cumhuriyet mahallelerinin altyapı ve kanalizasyon sorununu çözdüklerini, şimdi yol, asfalt ve içme suyu sorununu çözeceklerini müjdeledi. Başkan Karalar, sorunları yerinde tespit edip, çözüme odaklı ziyaretlerin, Adana genelinde devam edeceğini açıkladı. Karalar, "Bu teveccüh ve sevgi beni kamçılıyor, daha çok çalışmamı sağlıyor. Yüzyılın vebası olarak adlandırılan Korona salgınına rağmen çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Göreceksiniz ki; dönem sonunda Adana'nın altyapı, kanalizasyon, yol, asfalt ve birçok sorununu bitirmiş olacağız. Sizler bu kardeşinize güvendiğiniz sürece ben de sizlerin güvenini boşa çıkarmayacağım. Allah'ın izniyle güven ve sevginize layık olamaya çalışacağım. Hep birlikte sorunların üstesinden geleceğiz. Karataş'tan Tufanbeyli'ye, Ceyhan'dan Pozantı'ya kadar en ücra köşeye hizmeti ulaştıracağız" dedi. - ADANA

Karalar: Hizmetten herkes payını alacak
Karalar: Hizmetten herkes payını alacak
Karalar: Hizmetten herkes payını alacak
Karalar: Hizmetten herkes payını alacak
Karalar: Hizmetten herkes payını alacak

Zeydan Karalar, Karalar, Muhtar, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karalar: 'Hizmetten herkes payını alacak' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 1,5 ay sonra yemek yiyebildi Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi Adnan Oktar'ın Ankara'daki evlerinden 10 milyon dolarlık fosil çıktı Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı Sakarya'da yaşayan Türkmen genç, Instagram'ın açığını bulunca 10 bin dolar ödül kazandı 20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi 2 kez vurulan, cezaevinden firar eden "namlı dolandırıcı" yakayı ele verdi Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar
Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi         
13:33
Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı Azerbaycan'ın ağır darbe vurduğu Ermeni ordusunda moraller yerle bir! Basın toplantısına terlikle katıldı         
12:53
Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek         
12:03
"Gençlik aşısı" adı altında cildine işlem yapılan genç kadının hayatı karardı         
11:43
130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti 130 bin TL'lik altınlarını bulmak için Müge Anlı'ya başvurdular! Hayırsever vatandaş imdatlarına yetişti         
11:24
Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu Vatan görevleri için Türkiye'den Karabağ'a gittiler, biri şehit, diğeri gazi oldu         
11:10
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı Böyle taktik görülmedi! Gelin ve damadı düğünlerinde sahte altınla dolandırdı         
10:16
Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi         
10:10
Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim         
09:57
Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı kiracı olduğu fabrikayı tahliye ederken, binayı söküp götürdü         
09:20
Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp         
09:17
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak Isparta'daki 20 bin tonluk 'toryum' rezervi, Türkiye'nin 100 yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak         
08:50
Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi Deniz Akkaya ve Sevda Türküsev, görücü usulü evlilik konusunda canlı yayında birbirine girdi         
08:22
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 13:45:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Karalar: "Hizmetten herkes payını alacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei