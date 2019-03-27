Son Dakika Haberleri: Karalar'ı Meşaleli Karşılama

Karalar'ı Meşaleli Karşılama

1 saat önce

CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam ilçesi ile Misis Yakapınar'da toplantı yaptı.

Karalar'ı Meşaleli Karşılama, System.String[]
CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Sarıçam ilçesi ile Misis Yakapınar'da toplantı yaptı.

Zeydan Karalar'a toplantılarda CHP ve İYİ Parti Adana Milletvekilleri, ittifakın il ve ilçe başkanları ile Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca ve Sarıçam Belediye Başkan Adayı Mehmet Koca da eşlik etti.

Başkan Zeydan Karalar yaptığı konuşmalarda Sarıçam'ın Adana'nın nefes alacağı ve hızla büyümekte olan bir ilçesi olduğunu belirterek, Adana nefes alacaksa Sarıçam'dan alacak. Bu bölgenin büyümesi gerekiyor. Mehmet Koca'nın Sarıçam Belediye Başkanı olması benim de Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanmamız durumunda el birliğiyle burayı çağdaş yaşanılabilir bir ilçe haline getireceğiz. Sarıçam'ın kimselere peşkeş çekilmesine izin vermeyiz. Sizlerden isteğim Millet İttifakı'nın adaylarını milletçe yönetimlerin başına getirmenizdir diye konuştu. Yakapınar'da da Yüreğir Belediye Başkan Adayı Kamuran Karaca ile birlikte toplantıya katılan Başkan Zeydan Karalar,  31 Mart'ta yerel seçimlerin Adana için bir fırsat olacağını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:55 Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Zeydan Karalar, belediye başkan adayı, Sarıçam, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'nun Başdanışmanından Yavaş'a: Aday Yaptığımız Gün Kaybettik CHP'nin Beyoğlu Adayı Alper Taş: İmam Hatip Mezunuyum, Sosyalistim Nihat Zeybekci: İçki Masasına Oturur, Sohbet Ederim Mehmet Özhaseki, Mansur Yavaş'ı Önde Gösteren Anketler İçin Konuştu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 14:18:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karalar'ı Meşaleli Karşılama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]