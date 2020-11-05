Karalar'ın teslim ettiği bayrağı 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaştıracaklar - Son Dakika

Adana Bisiklet Topluluğu üyeleri Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan emanet aldıkları Türk Bayrağını 10 Kasım'da Anıtkabir'e ulaştırmak için yola çıktı.

Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 10 kişiden oluşan bisiklet grubuna Anıtkabir'e ulaştırılmak üzere Türk Bayrağı'nı emanet etti.

10 kişilik bisiklet grubu 500 kilometrelik yolculuğu 5 günde tamamlayacak. Bisiklet grubu, Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine sunulmak üzere kendilerine emanet edilen Türk Bayrağı'nı 10 Kasım'da yerine ulaştıracak.

Günlük ortalama 100 kilometre yol kat edecek Adanalı bisikletçiler 10 Kasım'da Ankara'da yurdun dört bir yanından gelecek bisikletçilerle buluşarak Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıkacak. - ADANA