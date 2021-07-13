Karalar: "Lavanta festivali yapmak büyükşehirin hakkıdır" - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinin ilk oturumunda Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel'in Lavanta Festivali yapacaklarına dair sözlerini eleştiren Başkan Zeydan Karalar, "Lavanta festivali yapmak büyükşehirin hakkıdır" dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Zeydan Karalar, katipler Firdevs Cingözler ve Zafer Koç tarafından açıldı.

Gündem dışı söz alan Başkan Zeydan Karalar, "Dün burada Ahmet Sel başkan konuştu. Biz de bazı eksiklikleri söyleyeceğiz. Lavanta festivali yapmak büyükşehirin hakkıdır. Çünkü lavanta fidesi dağıtımı bir önceki belediye başkanı ile başlamıştır. Başkan Ahmet Sel unutmuştur diyelim. Bir önceki dönemde fide dağıtımına başlamışlar ve 39 bin fide dağıtılmıştır. Biz 2 yılda 450 bin lavanta fidesi dağıtmışız. Belediye başkanı burada konuşurken şu şu kadar dağıttı, bu bu kadar dağıttı demeden bizi de zikretse daha da şık olmaz mı? Doğrusu bu değil mi? Kendisi şuan burada yok, unutmuştur diyelim. Biz orada lavanta fidesini dağıttık, halk çok memnun oldu. Gerçekten 50-60 bin insan oraya gitti, bir hareket ve iç turizm geldi. Sözlü döneminde iyi bir başlangıç yapılmış, devlette devamlılık esastır" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ da Adana Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hüseyin Sözlü ve Zeydan Karalar'a bu hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

AK Parti'li Kozan Meclis Üyesi Abdullah Avcı da, Kozan'da mezarlığın dolduğunu, yeni bir yere ihtiyaç bulunduğunu, mevcut mezarlıkta ölülerin üzerine yeni definlerin yapıldığını söyledi.

Başkan Zeydan Karalar ise bayramdan sonra Kozan'a giderek mezarlık yerini birlikte inceleyebileceklerini söyledi.

Daha sonra gündemlere geçildi. 28. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Yönetmeliğine ait teklif başta olmak üzere 17 teklif ilgili komisyonlara oy birliği ile kabul edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına yarın saat 13.00'te devam edecek. - ADANA