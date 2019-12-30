Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ağır borca ve aylık açığa rağmen, sorunları bir bir aşarak, halka hizmet için yoğun şekilde çalıştıklarını ifade etti.



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, CHP Kozan Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Başkan Karalar, 4 buçuk milyar lira borç ve ayda 60 milyon açıkla teslim aldıkları belediyeyi, aradan geçen kısa süreye rağmen, söz verdikleri gibi açık vermeyen ve taşeron işçilerin maaşlarını ödeyebilen bir hale getirdiklerini söyledi. Karalar, yılbaşı öncesinde taşeron işçilerin maaş alacağının kalmadığını kaydetti. Elektrik ve doğalgaz maliyetlerinin olağanüstü artmasına karşın, suya indirim yaptıklarını vurgulayan Karalar, her türlü zorluğa ve geçmişten kalan ağır yüke rağmen, sorunları aşarak Adana'ya çağ atlatacaklarını belirtti.



Kozan'a hizmet



Kozan'a yapılan ve yapılacak hizmetlerle ilgili de bilgi aktaran Başkan Zeydan Karalar, uzun yıllardır yapımı beklenen ve Kozan'ı 20 köye bağlayan Sırkıntı Yolu'nu bitirdiklerini kaydetti. Yaptıkları yolun kazılmaması durumunda 10-15 yıl dayanacak sağlamlıkta olduğunu açıklayan Karalar, yapılan yamanın bile, eski yollardan daha sağlam olduğunu bildirdi. Karalar, "Ben sizin paranızı harcıyorum. Kozan için yaptığımız hizmetlerin sağlam olup olmadığını kontrol etmek, denetlemek zorundayım. Kozan'da mezarlığı yapıyoruz. 60 km yolu sıfırdan yaptık. 544 büz (Suyu kanalize eden beton boru) döşedik. 60 km yeni yol yapacağız, bunun 20 km'sini bitirdik. Stabilizesini yapıyoruz, havalar düzelince asfaltını dökeceğiz. 161 km yol onarımı yaptık. Sanayinin daha iyi üretim yapabilmesi için su isale hattı çekiliyor ve yol yapılıyor. Kozan'da bir kreş hazırlığımız var. Merkezdeki semt pazarımızın yetkisi bana verilirse, olağanüstü güzel bir kapalı semt pazarı yapmak istiyorum. Hastaneler Kavşağını da biz yaptık. 10 bin metrekare yerimizde peyzaj çalışması yapıyoruz. Meydan-park çalışması yapacağız ve ortasına Menemen'de şehit edilen Asteğmen Kubilay'ın büstünü dikeceğiz. Asteğmen Kubilay Kozanlı'dır. Kubilay'ı Kozan'da anacağız" diye konuştu.



"Başarılı olacağız"



Başkan Zeydan Karalar, şöyle devam etti:



"Kozan'ın merkezinde, köylerinde sağlıklı su yok. Yedigöze su Projesi; Kozan, İmamoğlu, Yumurtalık ve Ceyhan'ın merkeziyle, 164 köye su götürme projesidir. Eski proje uygulansaydı 1 milyar 600 milyon liraya mal edilecek projeyi, 285 milyon liraya yapıyoruz. Kozan ve Horzum'un arıtmasını yapacağız. Kozan'da 1 metre asbestli boru bırakmayacağız. Bizim işimiz mevcut şartları en iyi şekilde kullanmak ve halka hizmet etmektir. 'Belediyelerin başarılı olması için sihirli değnek gerekiyor' demişti bir vekilimiz. Belediyelerimizin başarılı olması sadece şehirlerimiz için değil, ülkemiz için hayati önem taşıyor. O sihirli değneği bulacağız ve başarılı olacağız." - ADANA