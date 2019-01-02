Son Dakika Haberleri: Karalar: "Seyhan'da Başlayan Hizmetlerimiz Adana'ya Yayılacak"

Karalar: "Seyhan'da Başlayan Hizmetlerimiz Adana'ya Yayılacak"

1 saat önce

Seyhan Belediye Başkanı, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, "Seyhan'da başlayan hizmetlerimiz, Adana'nın her tarafına yayılacak" dedi.

Karalar:
Seyhan Belediye Başkanı, CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeydan Karalar, "Seyhan'da başlayan hizmetlerimiz, Adana'nın her tarafına yayılacak" dedi.

Karalar, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Seyhan'da başlayan hizmet atağının tüm Adana'ya yayılacağını belirten Başkan Karalar, "Bugüne kadar sizlerle birlikte Seyhan'a güzel hizmetler verdik. Şunu unutmayın ki sizleri bırakıp bir yere gitmiyorum. Seyhan benim ilk göz ağrım, daha büyük daha çok hizmet için Büyükşehir Belediyesi'ne talip olduk. Seyhan'da başlayan hizmet atağımızı Adana'nın her yerine götüreceğiz. Mart'ın sonunda bahar gelecek ve Adana 30 yıl sonra sosyal demokrat belediyecilikle hasretini giderecek" diye konuştu. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 02:11 Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Karalar, Seyhan, Adana, Güncel
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