Karalar: "Yapılmamışları yapıyoruz, yapacağız" - Son Dakika

Karalar: "Yapılmamışları yapıyoruz, yapacağız"

17.03.2021 12:04
Karalar:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana ve ilçelerinde eksiklerin giderilmesi için hizmet yapılması için zaman ve imkanların artırılması gerektiğini ifade etti.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adana ve ilçelerinde eksiklerin giderilmesi için hizmet yapılması için zaman ve imkanların artırılması gerektiğini ifade etti.

Başkan Karalar, Kozan ilçesinde Adana Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan ve içinde Cumhuriyet şehidi Kubilay anıtının da bulunduğu meydana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan'la birlikte gitti. Karalar, Karacaoğlan Mahallesinde yapımı süren cami inşaatını da inceledi. Esnaf ziyaretinin ardından Yaverin Konağı'nda muhtarlarla buluşan Başkan Karalar, yapılan ve yapılacak işleri anlattı, sorunları dinledi.

Başkan Zeydan Karalar, ilçe belediyeleriyle birlikte halkın ihtiyaçları doğrultusunda iş birliği yapıldığını, Büyükşehirle uyumlu çalışılmasının, ilçe belediyeleri açısından da yararlı olacağını söyledi. Karalar, "Adana'da, Kozan'da çok eksik var. Nasıl bir belediye teslim aldığımızı hepiniz biliyorsunuz. Eksiklerin tamamlanması, hizmetlerin tamamlanabilmesi için zaman gerek, olanakların artırılması gerek. Kozan'a 200 kilometre yol yaptık, 200 kilometre daha bozuk yol var. Genelde belediye başkanlarına 'alt yapı hizmetiyle toprağın atına para gömme denir.' Ama biz sadece yağmur suyu için 200 milyon lira yatırım yaptık. Ekonomik zorluklara rağmen 2 senede geçmişteki 5 yılda dökülen asfalttan daha fazlasını döktük. Bizim için önemli olan halkın ihtiyaçlarının giderilmesidir. Parayı da iyi kullanıyoruz, çalışmaları da iyi değerlendiriyoruz. Ben Seyhan'da '30 yılda yapılmamışları yapacağım' dedim, yaptım, hala konuşuluyor. Burada da yapılmamışları yapıyoruz, yapacağız" dedi.

Muhtarların şikayetlerini eleştiri olarak kabul etmediğini belirten Başkan Karalar, "Biz sorunların dile getirilmesini, eksiklerin tespit edilmesi için fırsat olarak görüyoruz. Biz hep muhtarlarla birlikte çalışıyoruz. Muhtarlara çok önem veriyorum. Muhtarlarla birlikte yol yürümek en doğrusudur" diye konuştu. - ADANA

Karalar: Yapılmamışları yapıyoruz, yapacağız
Karalar: Yapılmamışları yapıyoruz, yapacağız
Karalar: Yapılmamışları yapıyoruz, yapacağız
Karalar: Yapılmamışları yapıyoruz, yapacağız

Zeydan Karalar, Karalar, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karalar: 'Yapılmamışları yapıyoruz, yapacağız' - Son Dakika


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