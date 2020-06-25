KARAMAN 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya 2 tutuklama - Son Dakika

KARAMAN 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya 2 tutuklama

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya 2 tutuklamaKARAMAN'da, çıkan silahlı kavgada Mutlu Tekin'i (39) öldürüp, Bülent Tankişi'yi (39) de ağır yaradıkları iddiasıylla gözaltına alınan Mustafa Güven ve Emre Yılmaz, tutuklandı.

1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya 2 tutuklama

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KARAMAN'da, çıkan silahlı kavgada Mutlu Tekin'i (39) öldürüp, Bülent Tankişi'yi (39) de ağır yaradıkları iddiasıylla gözaltına alınan Mustafa Güven ve Emre Yılmaz, tutuklandı.

Olay, dün gece, Dereköy köyüne bağlı Yunus mezrasında meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Mustafa Güven ve Mutlu Tekin, telefonda, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Taraflar, mezrada buluşmak için randevulaştı. Mustafa Güven, arkadaşı Emre Yılmaz, Mutlu Tekin de arkadaşları Bülent Tankişi ve Levent A. ile buluşma noktasına geldi. Güven ve Tekin arasında burada devam eden tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Yaralanan Mutlu Tekin ve Bülent Tankişi, Levent A. tarafından otomobille Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Tedavi altına alınan Tankişi'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Mustafa Güven ile arkadaşı Emre Yılmaz, kısa sürede jandarma tarafından yakalandı. Tabancayı Emre Yılmaz'ın ateşlediği belirlendi.

2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Mustafa Güven, Emre Yılmaz, Dereköy, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 06:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMAN 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kavgaya 2 tutuklama - Son Dakika

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