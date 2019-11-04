Son Dakika Haberleri: Karaman 14 yaşındaki çocukların 'yan bakma' kavgası 4 yaralı
Son Dakika Güncel Karaman 14 yaşındaki çocukların 'yan bakma' kavgası 4 yaralı

Karaman 14 yaşındaki çocukların 'yan bakma' kavgası 4 yaralı

6 saat önce

14 yaşındaki çocukların 'Yan bakma' kavgası 4 yaralıKaraman'da 14 yaşındaki iki çocuk grubun 'Yan bakma' nedeniyle aralarında çıkan kavgada, 2'si bıçakla, 2'de aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

14 yaşındaki çocukların 'Yan bakma' kavgası 4 yaralı

Karaman'da 14 yaşındaki iki çocuk grubun 'Yan bakma' nedeniyle aralarında çıkan kavgada, 2'si bıçakla, 2'de aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu yaralandı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Ereğli Caddesi'nde meydana geldi. 14 yaşındaki iki çocuk grubu arasında iddiaya göre 'Yan bakma' nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine her iki grupta çocuklardan E.N.D. ve A.Ö., sırtlarından bıçakla, M.Y. ve Ş.K. de aldıkları tekme ve yumruk darbeleri sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

Karaman 14 yaşındaki çocukların 'yan bakma' kavgası 4 yaralı

Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 12:01 Kaynak: DHA
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