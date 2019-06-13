Son Dakika Haberleri: KARAMAN 3 KİŞİ MARKETİN ÖNÜNE TUVALETİNİ YAPIP, KARPUZ ÇALDI
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KARAMAN 3 KİŞİ MARKETİN ÖNÜNE TUVALETİNİ YAPIP, KARPUZ ÇALDI

1 saat önce

KARAMAN'da otomobille gelen 3 kişi, marketin önüne küçük tuvaletini yapıp, üstü örtülü olan tezgahtan karpuz çaldı.

KARAMAN'da otomobille gelen 3 kişi, marketin önüne küçük tuvaletini yapıp, üstü örtülü olan tezgahtan karpuz çaldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, 11 Haziran Salı günü Ali Şahane Mahallesi Kemal Kaynaş Caddesi'nde meydana geldi. Abdulkadir Duran, sabaha iş yerine geldiğinde marketinin önündeki üstü örtülü tezgahtaki bir karpuzun olmadığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Duran, otomobille gelen 3 kişinin araçtan inip, marketin önündeki buzdolaplarının yanına küçük tuvaletini yaptığını, içlerinden birinin tezgahta bulunan karpuzlardan birini aldığını gördü.
Duran, Bir karpuz için polisimizi meşgul etmek istemedim. 3 kişinin buraya gelip karpuz almaları üstelik dükkanın kenarına işemeleri insanlığa yakışmaz. Bizim genel ahlak kurallarına da uygun değil. Umarım yaptıklarından utanmışlardır dedi.
KARAMAN 3 KİŞİ MARKETİN ÖNÜNE TUVALETİNİ YAPIP, KARPUZ ÇALDI
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 11:42 Kaynak: DHA
salı günü, haziran, 11, , Güncel
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