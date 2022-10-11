Son Dakika | Karaman'da evin çocuk odasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Karaman'da evin çocuk odasında çıkan yangın korkuttu

11.10.2022 19:03

Son dakika haber: Karaman'da evin çocuk odasında çıkan yangın korkuttu Karaman'da 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaman'da evin çocuk odasında çıkan yangın korkuttu

KARAMAN - Karaman'da 2 katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında dumanların arasında kalan 2 çocuk, anneleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

Yangın, ikindi saatlerinde Yeşilada Mahallesi 820. Sokak üzerinde bulunan 2 katlı müstakil evin birinci katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, evinde otururken çocuk odasından dumanların geldiğini fark eden Hacer D., 2 çocuğunu dumanların arasından alarak dışarı çıkardı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yangın diğer odalara sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yangın sırasında evde bulunan anne Hacer D., yaşananları anlatarak, "Odada namaz kılıyordum, burnuma duman kokusu geldi. Birisi ekmek mi yapıyor dedim. Kalkıp baktığımda dumanın çocuk odasından geldiğini fark ettim. Hemen kapıyı açtım çocukları dışarı çıkardım sonra da sigortaları indirdim ve yardım istedim" dedi.

Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken, evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(ARD-MD-FM-

YORUMLAR
500
13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu 13 katlı binadaki inşaat iskelesi çöktü, işçiler iple hayata tutundu Son dakika haberi | Ordu'da ev yangını: Daire kullanılamaz hale geldi Son dakika haberi | Ordu'da ev yangını: Daire kullanılamaz hale geldi GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI GAZİOSMANPAŞA'DA YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI
Kaynak: İHA

İtfaiye, Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Karaman'da evin çocuk odasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 02:35:50. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Karaman'da evin çocuk odasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement