Karaman 3. sayfa haberi: Karaman'da bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karaman 3. sayfa haberi: Karaman'da bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı

17.10.2022 13:47

Karaman 3. sayfa haberine göre Karaman'da bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandıKARAMAN Karaman'da 41 yaşındaki bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı.

Karaman'da bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı

KARAMAN Karaman'da 41 yaşındaki bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı.

Olay, sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Caddesi üzerindeki park önünde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. isimli koca, boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen karısı S.K. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, eşi S.K.'yi karın boşluğundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan H.K. ise polis ekiplerince kısa sürede olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Gamze Akkuş İlgezdi: 'Kadersiz Ölümlerin Sebebisiniz. İşçilerimizin Canını Korumadınız' Son Dakika | Gamze Akkuş İlgezdi: 'Kadersiz Ölümlerin Sebebisiniz. İşçilerimizin Canını Korumadınız' BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLADI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ BIÇAKLADI
Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karaman 3. sayfa haberi: Karaman'da bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:45 Taraftarı üzen sakatlık haberi! Weghorst ve Ghezzal bir süre forma giyemeyecek
16:58 Düzce'de park halindeki aracını bahçeye uçmuş gören kadın sürücü, sinirlerine hakim olamadı!
16:59 Ukrayna Kiev'e yapılan saldırılarda kullanılan İHA'lar için Tahran'a yüklendi: İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu
16:54 Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden madencinin eşi: Kocam bana, 'Bacalarda sıkıntı var, temizlenmesi gerek' diyordu
16:57 Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!
16:56 Stefan Kuntz, gözüne kestirdiği Rhian Brewster'a milli formayı giydirmek için harekete geçti
16:47 Atakum sahilinde cansız bedeni bulunan İlklima, kendini vurmuş
16:33 Fenerbahçe 4 yıldızıyla sözleşme yeniliyor! Maaşı 25'e katlanacak
16:20 Annesinin yanında uyurken yataktan düşen 6 aylık bebek yaşamını yitirdi
16:15 Başarılı oyuncu Billur Kalkavan son yolculuğuna uğurlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 18:35:34. #1.12#
SON DAKİKA: Karaman 3. sayfa haberi: Karaman'da bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement