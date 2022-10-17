Karaman 3. sayfa haberi: Karaman'da bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı

Karaman'da bir kadın boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı

KARAMAN Karaman'da 41 yaşındaki bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklandı.

Olay, sabah saatlerinde Cedit Mahallesi Şehit Mehmet Uygun Caddesi üzerindeki park önünde meydana geldi. İddiaya göre, H.K. isimli koca, boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen karısı S.K. ile karşılaşarak tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.K, eşi S.K.'yi karın boşluğundan bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı kadının, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan H.K. ise polis ekiplerince kısa sürede olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.