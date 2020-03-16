Karaman, 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karaman, 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor - Son Dakika

Karaman, 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor

7 saat önce

Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman, son 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor.

Karaman, 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor, System.String[]

Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden birisi olan Karaman, son 30 yılın en iyi kış mevsimini geçiriyor.


Tarımsal sulamada kullanılan İbrala ve Gödet barajlarında incelemelerde bulunan Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, Karaman olarak bereketli ve son 30 yılın en iyi kış mevsimini geçirdiklerini söyledi.


Bayram konuşmasının devamında, "Geçtiğimiz yıl kurak bir kış oldukça kurak geçti ve hububat alanlarında sıkıntılar yaşadık. Ancak 2019'un Kasım ayından sonra bölgemiz ciddi yağışlar aldı. O günden bu zamana kadar bölgemize metre kareye 278 kilo gram yağış düştü. Bu yağışlarla birlikte barajlarımız da dolmaya başladı. Merkeze bağlı Yeşildere köyümüz sınırları içerisinde bulunan İbrala barajımıza yaklaşık olarak günlük 800 bin ton su girişi oluyor. Toroslar da karların erimesiyle birlikte barajlarımıza su girişi arttı. Diğer yandan Gödet barajımız da son yılların en yüksek suyu toplandı. Bu barajımız yapılalı 30 yıl oldu ve bu zamana kadar hiç birikmeyen bir su birikti. Şu anda Gödet Barajı'nda 88 milyon metre küp su var ve sulama sezonuna kadar da yağışların böyle gitmesi halinde 100 milyon metre küpü geçerek tam olarak dolmuş olacak. Bu durumda haliyle bizleri ve çiftçilerimizi sevindiriyor. Zaman zaman barajlarımızdan kanallara su salınıyor. Salınan bu suyun boşa gittiği düşünülebilir, ama asla boşa gitmiyor, çünkü yeraltı kaynaklarının da suya ihtiyacı var. Bu yıl çiftçimiz su konusunda hiçbir sıkıntı çekmeyecek" ifadelerini kullandı. - KARAMAN

Türkiye, Karaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
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