Son Dakika Haberleri: Karaman'a Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

Karaman'a Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde, enerji verimliliği alanındaki uygulamaların Türkiye'de etkili bir şekilde yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması amacıyla Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Karaman'a Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi bünyesinde, enerji verimliliği alanındaki uygulamaların Türkiye'de etkili bir şekilde yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması amacıyla Enerji Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin konuya ilişkin yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, merkezin amaçları, faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim organlarının görevleri ile çalışma esasları belirlendi.

Üniversitenin ilgili bölümleri arasında gerçekleştirilecek iş birliği sayesinde kurumsal yapısı güçlendirilecek merkez, enerji verimliliği konularındaki uygulamaların Türkiye'de etkili bir şekilde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak.

Merkezde, enerji verimliliğini artırmaya yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunulacak ve üniversite dışındaki kuruluşlarla ortak çalışma ortamı oluşturulacak.

Ayrıca, merkezde çevrenin korunması için enerji kaynaklarının ve enerjinin kullanımında verimliliğin artırılması ile enerji maliyetlerinin bütçe üzerindeki yükünün hafifletilmesi konularında çalışmalar yapılacak.

Araştırma merkezinde, üniversite yerleşkesinde bulunan ve tasarlanacak yapılarla sistemlerde enerji verimliliği raporlarının oluşturulmasının yanı sıra, üniversitenin sahip olduğu yapılarda ve sistemlerde enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar da yürütülecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:52 Kaynak: AA

Türkiye, Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Ekonomi
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