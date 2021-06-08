Karaman'a gelen Kamyon Tiyatrosu, çocukları "Turta girmemiş orman" oyunuyla eğlendirdi - Son Dakika

Tiyatro oyununu, Karaman Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan , İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Yemiş ve vatandaşlar da seyretti.

Burada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun şekilde oturtulan çocuklar, Dila Er ile Gözde Kısa'nın yazdığı, Elif Erdal'ın yönettiği oyunu ilgiyle izledi.

Karaman Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün organizasyonuyla kente gelen Kamyon Tiyatrosu, "Turta girmemiş orman" oyununu sahneledi.

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