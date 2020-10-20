Karaman'a Macera Parkı'nda sona yaklaşıldı - Son Dakika

Karaman'a Macera Parkı'nda sona yaklaşıldı

20.10.2020 14:24
Karaman'a Macera Parkı'nda sona yaklaşıldı, System.String[]

Karaman Belediyesi tarafından Türk Dünyası Kültür Parkı içerisine projelendirilen macera parkında sona gelindi.

Karaman Belediyesi tarafından Türk Dünyası Kültür Parkı içerisine projelendirilen macera parkında sona gelindi.

Karaman Belediyesi, bir önemli projeyi daha vatandaşların hizmetine sunmaya hazırlanıyor. 14 Nisan 2020 tarihinde sözleşmesi imzalanarak çalışmalarına başlanan Macera Parkında sona gelindi. Türk Dünyası Kültür Parkı içerisinde yer alan Macera Parkı ve Paintball alanı, büyük-küçük herkesin eğlence mekanı olacak. 16,5 metre yüksekliğinde iki çelik kulenin oluşturduğu ve 24 parkurlu olarak yapılan Macera Parkı içerisinde; 13 metre yüksekliğinde aynı anda iki kişini kullanabileceği tırmanma duvarı, iki kule arasında 100 metre uzunluğunda zipline başlangıç ve bitiş istasyonları, zorluk derecesine göre çocuklar, gençler ve yetişkinler için halatlı köprü, renkli blok köprü, engelli köprü, yılan köprü, ağ köprü, dönen kütük köprü, geometrik şekil, ayak izi adımlama, sallanan lastik, komando köprü, şaşırtma ip köprü, tuzak ipler, tahteravalli köprü, zigzag köprü, ikili köprü, yatay kütük köprü, örümcek ağı, tırmanma panelleri, ağ köprü, akrobat köprü, derin geçiş, ağ tünel geçiş, maymun köprü ve dik kütük köprü şeklinde emniyet sistemli ip parkurları yer alıyor. Bununla birlikte 3 bin metre karelik eğimli bir araziye kurulacak olan paintball alanı da yine macera tutkunlarının vazgeçemeyeceği bir yer olacak. - KARAMAN

Karaman'a Macera Parkı'nda sona yaklaşıldı
Karaman'a Macera Parkı'nda sona yaklaşıldı
Karaman'a Macera Parkı'nda sona yaklaşıldı
Karaman'a Macera Parkı'nda sona yaklaşıldı
Karaman'a Macera Parkı'nda sona yaklaşıldı

Karaman Belediyesi, Türk Dünyası, Nisan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karaman'a Macera Parkı'nda sona yaklaşıldı - Son Dakika

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