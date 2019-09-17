Son Dakika Haberleri: Karaman Adliyesi çalışanları kan bağışında
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Karaman Adliyesi çalışanları kan bağışında

2 saat önce

Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde Karaman Adliyesi'nde kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Karaman Adliyesi çalışanları kan bağışında, System.String[]

Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı işbirliğinde Karaman Adliyesi'nde kök hücre ve kan bağışı kampanyası başlatıldı.


Kampanya kapsamında adliye binasında kan alma merkezi kuruldu.

Merkeze gelen Karaman Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve diğer adliye çalışanları kan verdi.


İşlek, kampanya ile ilgili yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Türk Kızılayı'nın işbirliğinde düzenlenen kan ve kök hücre bağışının hayırlı olmasını diledi.


Bu ihtiyaca destek vermenin her vatandaşın görevi olduğunu ifade eden İşlek, bakanlığın bu çalışması çerçevesinde kan ve kök hücre bağışının gün boyu süreceğini de sözlerine ekledi.

Türk Kızılayı, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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