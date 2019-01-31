Karaman Adsm'de Diş İmplantı Uygulaması Başladı

Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş implantı uygulamasına başlandığı bildirildi.

Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde diş implantı uygulamasına başlandığı bildirildi.





Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Fatih Kutsal, yaptığı açıklamada, implantın diş eksikliği durumlarında ortaya çıkan çiğneme fonksiyonu ve estetiği tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen uygun malzemeden yapılmış yapay diş kökleri olduğunu belirtti.





Günümüzde diş implantları doğal dişlere en iyi alternatif olarak kabul edildiğini ifade eden Kutsal, şunları kaydetti:





"Geleneksel sabit ve hareketli protezlere oranla daha iyi konuşma ve çiğneme fonksiyonu sağlarken doğal bir görünümü de beraberinde getirmektedir. Tek diş veya daha fazla diş eksikliğinde eğer implant yerleştirmeye uygun kemik mevcutsa ve hastanın genel sağlık durumu implant uygulanması için sorun oluşturmuyorsa hasta ve hekim tarafından çok başarılı sonuçlar verebilen bir tedavi şeklidir. Diş hekimlerimize gerçekleştirdiğimiz eğitimler sonucunda gerekli düzenlemeler yapılarak Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde implant uygulamasına başlamıştır. Hastalarımıza daha iyi hizmet vermek ve tedavi standartlarımızı yükseltmek gayreti içindeyiz."

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