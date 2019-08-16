Karaman ADSM'ye 7 adet diş üniti

Karaman Ağız ve Diş sağlığı Merkezine (ADSM) yeni 7 adet diş ünitinin tahsis edildiği bildirildi.

Karaman Ağız ve Diş sağlığı Merkezine (ADSM) yeni 7 adet diş ünitinin tahsis edildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlara kaliteli ve nitelikli sağlık hizmeti sunmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Karaman Ağız ve Diş sağlığı Merkezinin talepleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığıyla yapılan görüşmelerde 7 adet diş ünitinin tahsisinin yapıldığını ifade eden Kurşun, şunları kaydetti:

"Hizmet kalitesini sürekli artırma gayreti içinde olan Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi halkımızın sürekli artan ilgisine cevap vermeye çalışmaktadır. Merkezimize olan yoğun ilgi bizleri mutlu etmekte ve bu ilgiye layık olabilmek başlıca amacımızı teşkil etmektedir. 29 diş hekimi ile hizmet vermekte olan Karaman Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Sağlık Bakanlığı tarafından talebimiz doğrultusunda tahsis edilen diş ünitleri ile hastalarımızın daha konforlu bir şekilde hizmet almalarına katkı sağlayacaktır. "

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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