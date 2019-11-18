Son Dakika Haberleri: Karaman afgan genç, yolda yürürken bıçaklandı
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Karaman afgan genç, yolda yürürken bıçaklandı

7 saat önce

Afgan genç, yolda yürürken bıçaklandıKaraman'da, Afganistan uyruklu Ali Afzali (18), yolda yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz kişinin kalçasından bıçaklaması sonucu yaralandı.

Afgan genç, yolda yürürken bıçaklandı

Karaman'da, Afganistan uyruklu Ali Afzali (18), yolda yürüdüğü sırada, kimliği belirsiz kişinin kalçasından bıçaklaması sonucu yaralandı. Afzali, hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Ali Şahane Mahallesi'nde meydana geldi. Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yürüyen Ali Afzali'nin yanına gelen kişi, iddiaya göre, nereli olduğunu sordu. Kimliği belirsiz kişi, Afganistan uyruklu olduğunu söyleyen Afzali'yi kalçasından bıçaklayıp, kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, kanlar içinde yere yığılan Afzali'yi ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Karaman afgan genç, yolda yürürken bıçaklandı

Afganistan, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:23 Kaynak: DHA
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