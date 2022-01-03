Karaman AK Parti İl teşkilatının ziyaretleri - Son Dakika

Karaman'da AK Parti İl Teşkilatının Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan gönül ziyaretlerinin kentin farklı bölgelerinde sürdürüldüğü bildirildi.

AK Parti Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, yaptığı yazılı açıklamada, teşkilatının tüm kademelerinin Cumhurbaşkanının direktifleri doğrultusunda ev ev, kapı,kapı gezerek Cumhurbaşkanının selamlarını Karamanlılara ilettiklerini belirtti.

Mevcut yönetim kadrolarının yanı sıra geçmiş dönemlerde partide yönetim kadrosunda bulunan AK Parti'ye gönülden bağlı neferlerinin de bu çalışmalarımıza destek verdiğini ifade eden Çağlayan, "Bizler vatandaşlarımızın dertleri ile dertlenmeye iyi günde de kötü günde de onlarla birlikte olmaya devam ediyoruz. Herkes konuşuyor ama elini her zaman AK parti teşkilatları taşın altına koyuyor. Bizler boş laf üretmeyeceğiz dün olduğu gibi bugünde yılmadan yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.